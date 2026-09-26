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Mylene Farmer - Monkey Me (0198028263016) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Mylene Farmer - Monkey Me (0198028263016) виниловая пластинка

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Mylene Farmer - Monkey Me (0198028263016) виниловая пластинка - фото 1
Mylene Farmer - Monkey Me (0198028263016) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Mylene Farmer
Альбом (сингл)
Monkey Me
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Mylene Farmer - Monkey Me (0198028263016) виниловая пластинка - фото 1
  • Mylene Farmer - Monkey Me (0198028263016) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 780 руб. 
Начислим 158 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 749938
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Mylene Farmer - Monkey Me (0198028263016) виниловая пластинка
4 780 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Stuffed Monkey
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Stuffed Monkey
Barcode
[0198028263016]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Mylene Farmer
Альбом (сингл)
Monkey Me
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Elle A Dit, ? L'ombre, Monkey Me, Tu Ne Le Dis Pas, Love Dance, Quand, J'ai Essay? De Vivre..., Ici Bas, A-t-on Jamais, Nuit D'hiver, ? Force De..., Je Te Dis Tout
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Mylene Farmer - Monkey Me (0198028263016) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Elle A Dit, ? L'ombre, Monkey Me, Tu Ne Le Dis Pas, Love Dance, Quand, J'ai Essay? De Vivre., Ici Bas, A-t-on Jamais, Nuit D'hiver, ? Force De., Je Te Dis Tout

Отзывы о товаре Mylene Farmer - Monkey Me (0198028263016) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Stuffed Monkey
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Stuffed Monkey
Barcode
[0198028263016]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Mylene Farmer
Альбом (сингл)
Monkey Me
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Elle A Dit, ? L'ombre, Monkey Me, Tu Ne Le Dis Pas, Love Dance, Quand, J'ai Essay? De Vivre..., Ici Bas, A-t-on Jamais, Nuit D'hiver, ? Force De..., Je Te Dis Tout
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Elle A Dit, ? L'ombre, Monkey Me, Tu Ne Le Dis Pas, Love Dance, Quand, J'ai Essay? De Vivre., Ici Bas, A-t-on Jamais, Nuit D'hiver, ? Force De., Je Te Dis Tout
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Mylene Farmer - Monkey Me (0198028263016) виниловая пластинка - стоимость товара 4780 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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