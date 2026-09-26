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Mylene Farmer - Bleu Noir (0198028262910) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Mylene Farmer - Bleu Noir (0198028262910) виниловая пластинка

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Mylene Farmer - Bleu Noir (0198028262910) виниловая пластинка - фото 1
Mylene Farmer - Bleu Noir (0198028262910) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Mylene Farmer
Альбом (сингл)
Bleu Noir
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Mylene Farmer - Bleu Noir (0198028262910) виниловая пластинка - фото 1
  • Mylene Farmer - Bleu Noir (0198028262910) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 780 руб. 
Начислим 158 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 749937
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Mylene Farmer - Bleu Noir (0198028262910) виниловая пластинка
4 780 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Stuffed Monkey
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Stuffed Monkey
Barcode
[0198028262910]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Mylene Farmer
Альбом (сингл)
Bleu Noir
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Non, Moi Je Veux..., Bleu Noir, N'Aie Plus D'Amertume, Toi L'Amour, Lonely Lisa, M'Effondre, Light Me Up, Leila, Diabolique Mon Ange, Inseparables, Bon3 Ins?parables (Version Fran?aise)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Mylene Farmer - Bleu Noir (0198028262910) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Non, Moi Je Veux., Bleu Noir, N'Aie Plus D'Amertume, Toi L'Amour, Lonely Lisa, M'Effondre, Light Me Up, Leila, Diabolique Mon Ange, Inseparables, Bon3 Ins?parables (Version Fran?aise)

Отзывы о товаре Mylene Farmer - Bleu Noir (0198028262910) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Stuffed Monkey
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Stuffed Monkey
Barcode
[0198028262910]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Mylene Farmer
Альбом (сингл)
Bleu Noir
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Non, Moi Je Veux..., Bleu Noir, N'Aie Plus D'Amertume, Toi L'Amour, Lonely Lisa, M'Effondre, Light Me Up, Leila, Diabolique Mon Ange, Inseparables, Bon3 Ins?parables (Version Fran?aise)
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Non, Moi Je Veux., Bleu Noir, N'Aie Plus D'Amertume, Toi L'Amour, Lonely Lisa, M'Effondre, Light Me Up, Leila, Diabolique Mon Ange, Inseparables, Bon3 Ins?parables (Version Fran?aise)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Mylene Farmer - Bleu Noir (0198028262910) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 4780 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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