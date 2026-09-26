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Mylene Farmer - Point De Suture (0198028262811) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Mylene Farmer - Point De Suture (0198028262811) виниловая пластинка

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Mylene Farmer - Point De Suture (0198028262811) виниловая пластинка - фото 1
Mylene Farmer - Point De Suture (0198028262811) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Mylene Farmer
Альбом (сингл)
Point De Suture
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Mylene Farmer - Point De Suture (0198028262811) виниловая пластинка - фото 1
  • Mylene Farmer - Point De Suture (0198028262811) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 780 руб. 
Начислим 158 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 749936
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Mylene Farmer - Point De Suture (0198028262811) виниловая пластинка
4 780 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Stuffed Monkey
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Stuffed Monkey
Barcode
[0198028262811]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Mylene Farmer
Альбом (сингл)
Point De Suture
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
D?g?n?ration, Appelle Mon Num?ro, Je M'Ennuie, Paradis Inanim?, Looking For My Name, Point De Suture, R?veiller Le Monde, Sextonik, C'Est Dans L'Air, Si J'Avais Au Moins..., Ave Maria
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Mylene Farmer - Point De Suture (0198028262811) виниловая пластинка

Point de suture — седьмой студийный альбом французской певицы Милен Фармер, вышедший 25 августа 2008 года. Издание на виниле в гейтфолде Альбом, признанный «Лучшим альбомом года» на музыкальной премии NRJ Music Awards, разошелся тиражом более 700 000 копий, получив тройной платиновый статус во Франции, двойной платиновый статус в России, платиновый статус в Бельгии и золотой статус в Швейцарии.

Отзывы о товаре Mylene Farmer - Point De Suture (0198028262811) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Stuffed Monkey
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Stuffed Monkey
Barcode
[0198028262811]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Mylene Farmer
Альбом (сингл)
Point De Suture
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
D?g?n?ration, Appelle Mon Num?ro, Je M'Ennuie, Paradis Inanim?, Looking For My Name, Point De Suture, R?veiller Le Monde, Sextonik, C'Est Dans L'Air, Si J'Avais Au Moins..., Ave Maria
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Point de suture — седьмой студийный альбом французской певицы Милен Фармер, вышедший 25 августа 2008 года. Издание на виниле в гейтфолде Альбом, признанный «Лучшим альбомом года» на музыкальной премии NRJ Music Awards, разошелся тиражом более 700 000 копий, получив тройной платиновый статус во Франции, двойной платиновый статус в России, платиновый статус в Бельгии и золотой статус в Швейцарии.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Mylene Farmer - Point De Suture (0198028262811) виниловая пластинка – стоимость товара 4780 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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