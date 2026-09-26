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Childish Gambino - Atavista (0198028191418) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Childish Gambino - Atavista (0198028191418) виниловая пластинка

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Childish Gambino - Atavista (0198028191418) виниловая пластинка - фото 1
Childish Gambino - Atavista (0198028191418) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Childish Gambino
Альбом (сингл)
Atavista
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Childish Gambino - Atavista (0198028191418) виниловая пластинка - фото 1
  • Childish Gambino - Atavista (0198028191418) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 780 руб. 
Начислим 158 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 749930
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Childish Gambino - Atavista (0198028191418) виниловая пластинка
4 780 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0198028191418]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Childish Gambino
Альбом (сингл)
Atavista
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Atavista, Algorythm, Ariana Grande, Savage, Ink & Kadhja Bonet, To Be Hunted, Summer Walker, Young Nudy, Why Go to the Party, Human Sacrifice, The Violence, Final Church
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Childish Gambino - Atavista (0198028191418) виниловая пластинка

Atavista — переиздание четвёртого студийного альбома американского рэпера Childish Gambino. Дональд Гловер возвращается в музыку после длительного перерыва — артист опубликовал на стриминговые площадки новый релиз «Atavista», представляющий собой обновлённую версию «3.15.20», вышедшего в 2020-м. В треклист добавились новые композиции вроде «Atavista» и «Human Sacrifice», но при этом некоторые работы — как «32.22», также известная под названием «Warlords», или «42.26» — по какой-то причине были удалены. На альбоме автор продолжает движение к той музыке, которую он выпускал ранее: упор на вокал, смешение фанка, соула и электроники. Над инструменталами Гамбино работал вместе с Людвигом Йоранссоном, DJ Dahi и другими, а гостевыми участиями отметились 21 Savage, Young Nudy, Ariana Grande и Summer Walker.

Отзывы о товаре Childish Gambino - Atavista (0198028191418) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0198028191418]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Childish Gambino
Альбом (сингл)
Atavista
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Atavista, Algorythm, Ariana Grande, Savage, Ink & Kadhja Bonet, To Be Hunted, Summer Walker, Young Nudy, Why Go to the Party, Human Sacrifice, The Violence, Final Church
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Atavista — переиздание четвёртого студийного альбома американского рэпера Childish Gambino. Дональд Гловер возвращается в музыку после длительного перерыва — артист опубликовал на стриминговые площадки новый релиз «Atavista», представляющий собой обновлённую версию «3.15.20», вышедшего в 2020-м. В треклист добавились новые композиции вроде «Atavista» и «Human Sacrifice», но при этом некоторые работы — как «32.22», также известная под названием «Warlords», или «42.26» — по какой-то причине были удалены. На альбоме автор продолжает движение к той музыке, которую он выпускал ранее: упор на вокал, смешение фанка, соула и электроники. Над инструменталами Гамбино работал вместе с Людвигом Йоранссоном, DJ Dahi и другими, а гостевыми участиями отметились 21 Savage, Young Nudy, Ariana Grande и Summer Walker.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Childish Gambino - Atavista (0198028191418) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 4780 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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