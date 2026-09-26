Till Bronner - Christmas (0194398881010) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Till Bronner - Christmas (0194398881010) виниловая пластинка
НОВЫЙ ГОД ПО ДЖАЗУ: НОВЫЙ РОЖДЕСТВЕНСКИЙ АЛЬБОМ ТИЛЛЯ БРЁННЕРА! Christmas, собрание рождественских стандартов в исполнении ведущего трубача Германии, увидит свет 29 октября на CD и 19 ноября на виниле Уже этой осенью увидит свет Christmas — новый рождественский альбом Тилля Брённера, главного джаз-тромбониста Германии. Личный и проникновенный альбом рождественских стандартов включит в себя 12 треков и увидит свет 29 октября на CD в стандартном jewel-издании и 19 ноября на черном виниле. Будучи довольно традиционными по своему формату, рождественские альбомы редко удивляют — однако альбом Christmas представляет новый, более интимный взгляд на традиционные новогодние песни. Тромбон Брённера, дополненный партиями Фрэнка Шастенье (фортепиано) и Кристиана фон Капхенгста (контрабас), звучит глубоко, трепетно и честно, возвращая в Новый год как будто позабытое ощущение волшебства. Это искренний и старомодный альбом — в том смысле, что ценности, которые он несет, никогда не выходят из моды. Тилль Брённер — ведущий джазовый трубач Германии. Он известен своей выдающейся виртуозностью, но его также называют "немецким Четом Бейкером". Броннер изучал джазовую трубу в Музыкальном колледже Кельна. Среди его выдающихся учителей — профессор Мальте Бурба и американский джазовый трубач Бобби Шью. Его первый альбом, Generations of Jazz, с участием Рэя Брауна, Джеффа Гамильтона, Франка Шастенье и Грегуара Петерса, был выпущен в 1993 году. Сразу же он получил "Preis der deutschen Schallplattenkritik" (Немецкая премия критиков звукозаписи). С тех пор он играл с такими великими музыкантами, как Дэйв Брубек, Тони Беннетт, Марк Мерфи, Джеймс Муди, Монти Александр, Нильс Ландгрен, а также Клаус Долдингер и Джо Сэмпл.
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