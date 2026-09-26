Top.Mail.Ru
Ron Carter - All Blues (Analogue) (5060149622315) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Ron Carter - All Blues (Analogue) (5060149622315) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Ron Carter - All Blues (Analogue) (5060149622315) виниловая пластинка - фото 1
Ron Carter - All Blues (Analogue) (5060149622315) виниловая пластинка - фото 2
Ron Carter - All Blues (Analogue) (5060149622315) виниловая пластинка - фото 3
Ron Carter - All Blues (Analogue) (5060149622315) виниловая пластинка - фото 4
Ron Carter - All Blues (Analogue) (5060149622315) виниловая пластинка - фото 5
Ron Carter - All Blues (Analogue) (5060149622315) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Ron Carter
Альбом (сингл)
All Blues
Жанр
Jazz
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Ron Carter - All Blues (Analogue) (5060149622315) виниловая пластинка - фото 1
  • Ron Carter - All Blues (Analogue) (5060149622315) виниловая пластинка - фото 2
  • Ron Carter - All Blues (Analogue) (5060149622315) виниловая пластинка - фото 3
  • Ron Carter - All Blues (Analogue) (5060149622315) виниловая пластинка - фото 4
  • Ron Carter - All Blues (Analogue) (5060149622315) виниловая пластинка - фото 5
  • Ron Carter - All Blues (Analogue) (5060149622315) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 550 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 749907
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Ron Carter - All Blues (Analogue) (5060149622315) виниловая пластинка
4 550 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Pure Pleasure
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Pure Pleasure
Barcode
[5060149622315]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Ron Carter
Альбом (сингл)
All Blues
Жанр
Jazz
Трек-лист
A Feeling, Light Blue, 117 Special, Rufus, All Blues, Will You Still Be Mine
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Ron Carter - All Blues (Analogue) (5060149622315) виниловая пластинка

«Басист Рон Картер долгое время был основным басистом Крида Тейлора на записях, начиная с классической записи Гила Эванса « Out of the Cool» в 1960 году. Картер был первым выбором на роль басиста во многих проекциях Крида Тейлора на протяжении 1960-х годов для лейблов Impulse, Verve, MGM и A&M/CTI, даже когда басист записывался и гастролировал в составе квинтета Майлза Дэвиса. Именно мягкий тембр Рона Картера и его зажигательное сопровождение на контрабасе доводили почти каждый альбом CTI с 1970 года до того состояния, за которое часто приписывают заслугу солистов». «Удивительно, но вторая запись Рона Картера на лейбле CTI, All Blues осталась практически незамеченной. Её почти не заметили после первого выпуска в начале 1974 года (его дебютный альбом 1973 года на CTI, Blues Farm который тоже не стал хитом, до сих пор остаётся более известным). Интересно, что это, вероятно, один из лучших альбомов, записанных басистом на лейбле CTI в период с 1973 по 1976 год. В немалой степени это заслуга виртуозного исполнения тенор-саксофона Джо Хендерсона в композициях «A Feeling», «117 Special», «Rufus» и «All Blues». Картер также укрепляет музыкальное родство с пианистом Роландом Ханной, с которым он впервые играл во время европейского турне в 1969 году.». «Ханна особенно ярко представлена ??в пышной композиции трио 'Light Blue' (не пьеса Монка), а также в задорной композиции Картера 'Rufus' (не пьеса Арчи Шеппа). Неудивительно, что Рон Картер доминирует, его особенно выразительный бас возглавляет множество привлекательных сольных партий (не говоря уже о наложенном басовом «соло» в 'Will You Be Mine').» — Jazzonline



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Ron Carter - All Blues (Analogue) (5060149622315) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Pure Pleasure
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Pure Pleasure
Barcode
[5060149622315]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Ron Carter
Альбом (сингл)
All Blues
Жанр
Jazz
Трек-лист
A Feeling, Light Blue, 117 Special, Rufus, All Blues, Will You Still Be Mine
Развернуть
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
Великобритания
Описание
«Басист Рон Картер долгое время был основным басистом Крида Тейлора на записях, начиная с классической записи Гила Эванса « Out of the Cool» в 1960 году. Картер был первым выбором на роль басиста во многих проекциях Крида Тейлора на протяжении 1960-х годов для лейблов Impulse, Verve, MGM и A&M/CTI, даже когда басист записывался и гастролировал в составе квинтета Майлза Дэвиса. Именно мягкий тембр Рона Картера и его зажигательное сопровождение на контрабасе доводили почти каждый альбом CTI с 1970 года до того состояния, за которое часто приписывают заслугу солистов». «Удивительно, но вторая запись Рона Картера на лейбле CTI, All Blues осталась практически незамеченной. Её почти не заметили после первого выпуска в начале 1974 года (его дебютный альбом 1973 года на CTI, Blues Farm который тоже не стал хитом, до сих пор остаётся более известным). Интересно, что это, вероятно, один из лучших альбомов, записанных басистом на лейбле CTI в период с 1973 по 1976 год. В немалой степени это заслуга виртуозного исполнения тенор-саксофона Джо Хендерсона в композициях «A Feeling», «117 Special», «Rufus» и «All Blues». Картер также укрепляет музыкальное родство с пианистом Роландом Ханной, с которым он впервые играл во время европейского турне в 1969 году.». «Ханна особенно ярко представлена ??в пышной композиции трио 'Light Blue' (не пьеса Монка), а также в задорной композиции Картера 'Rufus' (не пьеса Арчи Шеппа). Неудивительно, что Рон Картер доминирует, его особенно выразительный бас возглавляет множество привлекательных сольных партий (не говоря уже о наложенном басовом «соло» в 'Will You Be Mine').» — Jazzonline


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ron Carter - All Blues (Analogue) (5060149622315) виниловая пластинка - по цене 4550 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...