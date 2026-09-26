Laura Misch - Lithic (5016958110383) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Laura Misch - Lithic (5016958110383) виниловая пластинка
Lithic — новый захватывающий альбом Лоры Миш, звуковое путешествие сквозь камень, воду, ветер и молнии. Развивая неземные высоты Sample of Sky и земную интимность Sample of Earth, Миш создает музыку из пещер, карьеров, прибрежных луж и берегов, объединяя полевые записи с саксофоном, вокалом, электроникой, струнными и перкуссией. Звуки сланца, древних литофонов, гидрофонов и геофонов создают ритмы и текстуры, которые кажутся одновременно первобытными и современными. Путешествуя по Лондону, Корнуоллу, Гидре и Дандженессу, Миш запечатлевает диалог между человеком и чем-то большим, чем просто человеком, создавая запись, которая резонирует подобно самому глубокому времени. Lithic — это размышление о природе, старении и связи, предлагающее слушателям глубокий, первобытный опыт прослушивания, одновременно интуитивный, медитативный и захватывающий. Концептуальные основы альбома вдохновлены практиками глубокого слушания, экоакустикой и геологией. Вдохновленные работами таких художников и мыслителей, как Барбара Хепворт, Полин Оливерос, Аннеа Локвуд, эко-психотерапевт и автор книги «Weathering» Рут Аллен, а также трудами Дэвида Хаскелла о происхождении и эволюции звука, Lithic рассматривает звук как древний материал, способный формировать и трансформироваться с течением времени. Это глубоко женская запись, отражающая шероховатости и мягкость старения, выветренные линии, вытравленные на лице, изношенные трещины в скале.
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