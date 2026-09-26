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Buddy Guy - Blues Singer (coloured) (8719262044487) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Buddy Guy - Blues Singer (coloured) (8719262044487) виниловая пластинка

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Buddy Guy - Blues Singer (coloured) (8719262044487) виниловая пластинка - фото 1
Buddy Guy - Blues Singer (coloured) (8719262044487) виниловая пластинка - фото 2
Buddy Guy - Blues Singer (coloured) (8719262044487) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Buddy Guy
Альбом (сингл)
Blues Singer
Жанр
Кантри
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Buddy Guy - Blues Singer (coloured) (8719262044487) виниловая пластинка - фото 1
  • Buddy Guy - Blues Singer (coloured) (8719262044487) виниловая пластинка - фото 2
  • Buddy Guy - Blues Singer (coloured) (8719262044487) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 590 руб. 
Начислим 180 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 749878
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Buddy Guy - Blues Singer (coloured) (8719262044487) виниловая пластинка
5 590 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262044487]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Buddy Guy
Альбом (сингл)
Blues Singer
Жанр
Кантри
Трек-лист
Hard Time Killing Floor, Crawlin' Kingsnake, Lucy Mae Blues, Can't See Baby, I Love The Life I Live, Louise McGhee, Moanin' And Groanin', Black Cat Blues, Bad Life Blues, Sally Mae, Anna Lee, Lonesome Home Blues
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Буклет в комплекте
да
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Buddy Guy - Blues Singer (coloured) (8719262044487) виниловая пластинка

Blues Singer — 12-й студийный альбом Бадди Гая, выпущенный первоначально в 2003 году. Альбом полностью акустический и посвящен Джону Ли Хукеру Издание ограниченным тиражом в 1500 экземпляров, каждый из которых имеет индивидуальный номер, на красном виниле и включает в себя 4-страничный буклет. Бадди Гай делает редкую для себя экскурсию в мир фолк-блюза на своем полноформатном альбоме Blues Singer. Гитарист записал 12 треков, которые звучат так, будто были записаны в течение нескольких часов в его гостиной или на веранде. В сопровождении минималистичного контрабаса и ударных, Гай звучит почти потусторонне, исполняя каверы на песни Скипа Джеймса («Hard Time Killing Floor»), Джонни Шайнса («Moanin' and Groanin'»), Сона Хауса («Louise McGhee») и Джона Ли Хукера («Sally Mae»). Это ненавязчивая, тихая композиция, созданная для долгих ночей, дождливых дней и самого грустного настроения. Бадди Гай здесь так же убедителен, если не больше, чем на своих электрических альбомах, что делает "Blues Singer" одним из самых смелых и трогательных альбомов в его дискографии.

Отзывы о товаре Buddy Guy - Blues Singer (coloured) (8719262044487) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262044487]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Buddy Guy
Альбом (сингл)
Blues Singer
Жанр
Кантри
Трек-лист
Hard Time Killing Floor, Crawlin' Kingsnake, Lucy Mae Blues, Can't See Baby, I Love The Life I Live, Louise McGhee, Moanin' And Groanin', Black Cat Blues, Bad Life Blues, Sally Mae, Anna Lee, Lonesome Home Blues
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Буклет в комплекте
да
Страна производитель
Нидерланды
Описание
Blues Singer — 12-й студийный альбом Бадди Гая, выпущенный первоначально в 2003 году. Альбом полностью акустический и посвящен Джону Ли Хукеру Издание ограниченным тиражом в 1500 экземпляров, каждый из которых имеет индивидуальный номер, на красном виниле и включает в себя 4-страничный буклет. Бадди Гай делает редкую для себя экскурсию в мир фолк-блюза на своем полноформатном альбоме Blues Singer. Гитарист записал 12 треков, которые звучат так, будто были записаны в течение нескольких часов в его гостиной или на веранде. В сопровождении минималистичного контрабаса и ударных, Гай звучит почти потусторонне, исполняя каверы на песни Скипа Джеймса («Hard Time Killing Floor»), Джонни Шайнса («Moanin' and Groanin'»), Сона Хауса («Louise McGhee») и Джона Ли Хукера («Sally Mae»). Это ненавязчивая, тихая композиция, созданная для долгих ночей, дождливых дней и самого грустного настроения. Бадди Гай здесь так же убедителен, если не больше, чем на своих электрических альбомах, что делает "Blues Singer" одним из самых смелых и трогательных альбомов в его дискографии.
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Отзывы


Buddy Guy - Blues Singer (coloured) (8719262044487) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 5590 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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