Chet Baker - Mr. B (coloured) (8719262044043) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Chet Baker
Альбом (сингл)
Mr. B
Жанр
Jazz
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
серебристый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 620 руб.
В наличии
Код товара: 749868
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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262044043]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Chet Baker
Альбом (сингл)
Mr. B
Жанр
Jazz
Трек-лист
DoDance, Ellen And David, Strollin’, In Your Own Sweet Way, Mister B, Beatrice, White Blues, Father X-mas
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
серебристый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Timeless Jazz 50th Anniversary Series
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Chet Baker - Mr. B (coloured) (8719262044043) виниловая пластинка
«Mr. B» — альбом, записанный Четом Бейкером в 1983 году, и считается одним из лучших альбомов артиста в то время. Бейкер исполняет композиции Херби Хэнкока («Dolphin Dance»), Хораса Сильвера («Strollin'») и Дэйва Брубека («In Your Own Sweet Way») и др. Лимитированное издание на серебристом 180 г виниле Песни на альбоме пронизаны грустью, разворачиваются в неторопливом, размеренном темпе. Издание включает два бонус-трека: «White Blues» и «Father X-Mas». В состав группы входят Мишель Грайе (фортепиано) и Рикардо Дель Фра (бас).
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Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262044043]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Chet Baker
Альбом (сингл)
Mr. B
Жанр
Jazz
Трек-лист
DoDance, Ellen And David, Strollin’, In Your Own Sweet Way, Mister B, Beatrice, White Blues, Father X-mas
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
серебристый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Timeless Jazz 50th Anniversary Series
Страна производитель
Нидерланды
«Mr. B» — альбом, записанный Четом Бейкером в 1983 году, и считается одним из лучших альбомов артиста в то время. Бейкер исполняет композиции Херби Хэнкока («Dolphin Dance»), Хораса Сильвера («Strollin'») и Дэйва Брубека («In Your Own Sweet Way») и др. Лимитированное издание на серебристом 180 г виниле Песни на альбоме пронизаны грустью, разворачиваются в неторопливом, размеренном темпе. Издание включает два бонус-трека: «White Blues» и «Father X-Mas». В состав группы входят Мишель Грайе (фортепиано) и Рикардо Дель Фра (бас).
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Chet Baker - Mr. B (coloured) (8719262044043) виниловая пластинка - по цене 3620 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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