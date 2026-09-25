Top.Mail.Ru
OST - Bugonia (Jerskin Fendrix) (coloured) (0850078789266) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

OST - Bugonia (Jerskin Fendrix) (coloured) (0850078789266) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
OST - Bugonia (Jerskin Fendrix) (coloured) (0850078789266) виниловая пластинка - фото 1
OST - Bugonia (Jerskin Fendrix) (coloured) (0850078789266) виниловая пластинка - фото 2
OST - Bugonia (Jerskin Fendrix) (coloured) (0850078789266) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Bugonia
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
серебристый, золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • OST - Bugonia (Jerskin Fendrix) (coloured) (0850078789266) виниловая пластинка - фото 1
  • OST - Bugonia (Jerskin Fendrix) (coloured) (0850078789266) виниловая пластинка - фото 2
  • OST - Bugonia (Jerskin Fendrix) (coloured) (0850078789266) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 940 руб. 
Начислим 190 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 749849
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
OST - Bugonia (Jerskin Fendrix) (coloured) (0850078789266) виниловая пластинка
5 940 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
WAXWORK RECORDS
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Waxwork Records
Barcode
[0850078789266]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Bugonia
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Bees, Basement, Star Saliva / Industry, Resurrection, Phantom Resurrection, Grand Cycle, "Tell Teddy I'm Sorry", Grand Tango, Eclipse Beveille, Ambulance Exit, Sapceship, Where Have All the Flowers Gone, Saliva Antifreeze, History of Earth, CCD
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
серебристый, золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара OST - Bugonia (Jerskin Fendrix) (coloured) (0850078789266) виниловая пластинка

Саундтрек Джерскина Фендрикса к фильму режиссёра Йоргоса Лантимоса «Bugonia» (2025). Лимитированное подарочное издание на цветном 180 г виниле в гейтфолде с постером Для фантастической чёрной комедии «Bugonia», вышедшей на экран осенью 2025 года, Фендрикс создал звуковой ландшафт, характеризующийся воодушевляющими струнными, мощными духовыми, громоподобными ударными и драматическим крещендо, кульминацией которого стал грандиозный и временами напыщенный саундтрек, сопровождающий рискованную миссию, лежащую в основе фильма.



Теги товара: Кинематограф

Отзывы о товаре OST - Bugonia (Jerskin Fendrix) (coloured) (0850078789266) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
WAXWORK RECORDS
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Waxwork Records
Barcode
[0850078789266]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Bugonia
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Bees, Basement, Star Saliva / Industry, Resurrection, Phantom Resurrection, Grand Cycle, "Tell Teddy I'm Sorry", Grand Tango, Eclipse Beveille, Ambulance Exit, Sapceship, Where Have All the Flowers Gone, Saliva Antifreeze, History of Earth, CCD
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
серебристый, золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
США
Описание
Саундтрек Джерскина Фендрикса к фильму режиссёра Йоргоса Лантимоса «Bugonia» (2025). Лимитированное подарочное издание на цветном 180 г виниле в гейтфолде с постером Для фантастической чёрной комедии «Bugonia», вышедшей на экран осенью 2025 года, Фендрикс создал звуковой ландшафт, характеризующийся воодушевляющими струнными, мощными духовыми, громоподобными ударными и драматическим крещендо, кульминацией которого стал грандиозный и временами напыщенный саундтрек, сопровождающий рискованную миссию, лежащую в основе фильма.


Теги товара: Кинематограф
Самовывоз
Доставка
Отзывы


OST - Bugonia (Jerskin Fendrix) (coloured) (0850078789266) виниловая пластинка – стоимость товара 5940 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...