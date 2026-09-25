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Polygon Window - Surfing On Sinewaves (5056818803017) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Polygon Window - Surfing On Sinewaves (5056818803017) виниловая пластинка

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Polygon Window - Surfing On Sinewaves (5056818803017) виниловая пластинка - фото 1
Polygon Window - Surfing On Sinewaves (5056818803017) виниловая пластинка - фото 2
Polygon Window - Surfing On Sinewaves (5056818803017) виниловая пластинка - фото 3
Polygon Window - Surfing On Sinewaves (5056818803017) виниловая пластинка - фото 4
Polygon Window - Surfing On Sinewaves (5056818803017) виниловая пластинка - фото 5
Polygon Window - Surfing On Sinewaves (5056818803017) виниловая пластинка - фото 6
Polygon Window - Surfing On Sinewaves (5056818803017) виниловая пластинка - фото 7
Polygon Window - Surfing On Sinewaves (5056818803017) виниловая пластинка - фото 8
Polygon Window - Surfing On Sinewaves (5056818803017) виниловая пластинка - фото 9
Polygon Window - Surfing On Sinewaves (5056818803017) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Polygon Window
Альбом (сингл)
Surfing On Sinewaves
Жанр
Инструментальная музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Polygon Window - Surfing On Sinewaves (5056818803017) виниловая пластинка - фото 1
  • Polygon Window - Surfing On Sinewaves (5056818803017) виниловая пластинка - фото 2
  • Polygon Window - Surfing On Sinewaves (5056818803017) виниловая пластинка - фото 3
  • Polygon Window - Surfing On Sinewaves (5056818803017) виниловая пластинка - фото 4
  • Polygon Window - Surfing On Sinewaves (5056818803017) виниловая пластинка - фото 5
  • Polygon Window - Surfing On Sinewaves (5056818803017) виниловая пластинка - фото 6
  • Polygon Window - Surfing On Sinewaves (5056818803017) виниловая пластинка - фото 7
  • Polygon Window - Surfing On Sinewaves (5056818803017) виниловая пластинка - фото 8
  • Polygon Window - Surfing On Sinewaves (5056818803017) виниловая пластинка - фото 9
  • Polygon Window - Surfing On Sinewaves (5056818803017) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 940 руб. 
Начислим 190 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 749826
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Polygon Window - Surfing On Sinewaves (5056818803017) виниловая пластинка
5 940 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warp Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Warp Records
Barcode
[5056818803017]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Polygon Window
Альбом (сингл)
Surfing On Sinewaves
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
Polygon Window, Audax Powder, Quoth, If It Really Is Me, Supremacy II, UT1 - Dot, Untitled, Quixote, Quino - Phec, Portreath Harbour, Redruth School, Iketa, Quoth (Wooden Thump Mix), Bike Pump Meets Bucket
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Artificial Intelligence – Second
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Polygon Window - Surfing On Sinewaves (5056818803017) виниловая пластинка

Альбом «Surfing On Sine Waves», первоначально выпущенный в 1993 году, является вторым альбомом, выпущенным в рамках серии Warp «Artificial Intelligence» (серия также включает в себя два одноименных сборника, а также работы Autechre, The Black Dog, FUSE и других). «Surfing On Sine Waves» также является единственным альбомом, выпущенным под псевдонимом Ричарда Д. Джеймса (он же Aphex Twin) Polygon Window. Название Polygon Window первоначально появилось в качестве названия трека под другим псевдонимом Ричарда Д. Джеймса, The Dice Man, в качестве названия трека для его работы на альбоме «Artificial Intelligence». Название «Surfing On Sine Waves» было выбрано Робом Митчеллом на основе цитаты Ричарда Д. Джеймса. Альбом дебютировал на 2-м месте в британских танцевальных чартах.

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Характеристики
Бренд
Warp Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Warp Records
Barcode
[5056818803017]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Polygon Window
Альбом (сингл)
Surfing On Sinewaves
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
Polygon Window, Audax Powder, Quoth, If It Really Is Me, Supremacy II, UT1 - Dot, Untitled, Quixote, Quino - Phec, Portreath Harbour, Redruth School, Iketa, Quoth (Wooden Thump Mix), Bike Pump Meets Bucket
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Artificial Intelligence – Second
Страна производитель
Великобритания
Описание
Альбом «Surfing On Sine Waves», первоначально выпущенный в 1993 году, является вторым альбомом, выпущенным в рамках серии Warp «Artificial Intelligence» (серия также включает в себя два одноименных сборника, а также работы Autechre, The Black Dog, FUSE и других). «Surfing On Sine Waves» также является единственным альбомом, выпущенным под псевдонимом Ричарда Д. Джеймса (он же Aphex Twin) Polygon Window. Название Polygon Window первоначально появилось в качестве названия трека под другим псевдонимом Ричарда Д. Джеймса, The Dice Man, в качестве названия трека для его работы на альбоме «Artificial Intelligence». Название «Surfing On Sine Waves» было выбрано Робом Митчеллом на основе цитаты Ричарда Д. Джеймса. Альбом дебютировал на 2-м месте в британских танцевальных чартах.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Polygon Window - Surfing On Sinewaves (5056818803017) виниловая пластинка – стоимость товара 5940 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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