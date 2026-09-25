Muse - The Wow! Signal (coloured) (5026854665788) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Muse - The Wow! Signal (coloured) (5026854665788) виниловая пластинка
"The Wow! Signal" - десятый студийный альбом английской рок-группы Muse, выпущенный в 2026 году. Продюсерами выступили Muse, Дэн Ланкастер и Алекс фон Корфф. Лидер группы, Мэтт Беллами, сказал, что Ланкастер подтолкнул Muse к созданию более современного звучания. В текстах песен исследуются темы космической тайны, на которые повлияло расставание Беллами с моделью Элль Эванс. В песне "Hush" приняла участие вокалистка Элли Голдинг. Лимитированное издание на прозрачном виниле молочного цвета. Альтернативная рок-группа Muse была создана в 1994 году в городе Тинмут (Великобритания). Коллектив состоит из трёх участников: Мэтью Беллами (вокалист, гитарист и клавишник), Криса Уолстенхолма (бас-гитарист, бэк-вокал) и Доминика Ховарда (барабанщик и перкуссионист). За свою карьеру Muse стали многоразовыми обладателями наград MTV Europe Music Awards, Q Awards, BRIT awards, большая часть из которых получена ими за их концертные выступления. В 2011 году группа была удостоена премии Grammy в номинации "Лучший рок-альбом" за пластинку "Resistance". Сегодня Muse называют одним из величайших представителей рок-музыки нового тысячелетия.
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Теги товара: Indie
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Indie
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