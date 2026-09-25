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Wolfmother - Rock Out (8717931354370) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Wolfmother - Rock Out (8717931354370) виниловая пластинка

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Wolfmother - Rock Out (8717931354370) виниловая пластинка - фото 1
Wolfmother - Rock Out (8717931354370) виниловая пластинка - фото 2
Wolfmother - Rock Out (8717931354370) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Wolfmother
Альбом (сингл)
Rock Out
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Wolfmother - Rock Out (8717931354370) виниловая пластинка - фото 1
  • Wolfmother - Rock Out (8717931354370) виниловая пластинка - фото 2
  • Wolfmother - Rock Out (8717931354370) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 970 руб. 
Начислим 136 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 749804
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Wolfmother - Rock Out (8717931354370) виниловая пластинка
3 970 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
V2 records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
V2 records
Barcode
[8717931354370]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Wolfmother
Альбом (сингл)
Rock Out
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Feelin' Love, Rock Out, Upload, Humble, Only Way, Metal & Fire, Outside, Mantle, Ego, Walking
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Wolfmother - Rock Out (8717931354370) виниловая пластинка

Rock Out — шестой студийный альбом австралийской рок-группы Wolfmother, выпущенный первоначально в 2021 году Издание на виниле Эндрю Стокдейл, основатель получившей премию «Грэмми» группы Wolfmother и композитор таких хитов, как «Woman» и «Joker & the Thief», прославился своими мощными риффами и классическим хард-роковым стилем. Альбом 2021 года «Rock Out» излучает ту же самую электризующую энергию, предлагая прямолинейный, насыщенный риффами рок с сырым, импровизационным звучанием и безошибочно узнаваемым настроем, вдохновленным 70-ми.

Отзывы о товаре Wolfmother - Rock Out (8717931354370) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
V2 records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
V2 records
Barcode
[8717931354370]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Wolfmother
Альбом (сингл)
Rock Out
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Feelin' Love, Rock Out, Upload, Humble, Only Way, Metal & Fire, Outside, Mantle, Ego, Walking
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Описание
Rock Out — шестой студийный альбом австралийской рок-группы Wolfmother, выпущенный первоначально в 2021 году Издание на виниле Эндрю Стокдейл, основатель получившей премию «Грэмми» группы Wolfmother и композитор таких хитов, как «Woman» и «Joker & the Thief», прославился своими мощными риффами и классическим хард-роковым стилем. Альбом 2021 года «Rock Out» излучает ту же самую электризующую энергию, предлагая прямолинейный, насыщенный риффами рок с сырым, импровизационным звучанием и безошибочно узнаваемым настроем, вдохновленным 70-ми.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Wolfmother - Rock Out (8717931354370) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 3970 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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