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Snow Patrol - Eyes Open (coloured) (0602478548086) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Snow Patrol - Eyes Open (coloured) (0602478548086) виниловая пластинка

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Snow Patrol - Eyes Open (coloured) (0602478548086) виниловая пластинка - фото 1
Snow Patrol - Eyes Open (coloured) (0602478548086) виниловая пластинка - фото 2
Snow Patrol - Eyes Open (coloured) (0602478548086) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Snow Patrol
Альбом (сингл)
Eyes Open
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Snow Patrol - Eyes Open (coloured) (0602478548086) виниловая пластинка - фото 1
  • Snow Patrol - Eyes Open (coloured) (0602478548086) виниловая пластинка - фото 2
  • Snow Patrol - Eyes Open (coloured) (0602478548086) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 680 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 749786
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Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602478548086]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Snow Patrol
Альбом (сингл)
Eyes Open
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
You're All I Have, Hands Open, Chasing Cars, Shut Your Eyes, It's Beginning To Get To Me, You Could Be Happy, Make This Go On Forever, Set The Fire To The Third Bar, Headlights On Dark Roads, Open Your Eyes, The Finish Line, Signal Fire, Play Me Like Your Own Hand, It Doesn't Matter Where, Just Drive, The Only Noise, Warmer Climate, I Am An Astronaut, In My Arms, Perfect Little Secret
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Snow Patrol - Eyes Open (coloured) (0602478548086) виниловая пластинка

«Eyes Open» — четвёртый студийный альбом североирландской альтернативной рок-группы Snow Patrol, выпущенный в 2006 году. Альбом, получивший 8-кратный платиновый статус, включает культовый хит «Chasing Cars» и пять других хит-синглов. Это расширенное издание, посвященное 20-летию эпохального альбома и выпущеное на двойном золотом виниле, включает семь би-сайдов того периода, а также отдельный хит «Signal Fire», редкие любимые фанатами композиции и раритет «Perfect Little Secret». Новые комментарии Гэри Лайтбоди дополняют издание. «Eyes Open» стал самым продаваемым альбомом 2006 года в Великобритании, разойдясь тиражом в 1,5 миллиона копий. Он также занял 15-е место среди самых продаваемых альбомов 2000-х годов и является одним из самых продаваемых альбомов в истории британских чартов.



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Snow Patrol - Eyes Open (coloured) (0602478548086) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602478548086]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Snow Patrol
Альбом (сингл)
Eyes Open
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
You're All I Have, Hands Open, Chasing Cars, Shut Your Eyes, It's Beginning To Get To Me, You Could Be Happy, Make This Go On Forever, Set The Fire To The Third Bar, Headlights On Dark Roads, Open Your Eyes, The Finish Line, Signal Fire, Play Me Like Your Own Hand, It Doesn't Matter Where, Just Drive, The Only Noise, Warmer Climate, I Am An Astronaut, In My Arms, Perfect Little Secret
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
«Eyes Open» — четвёртый студийный альбом североирландской альтернативной рок-группы Snow Patrol, выпущенный в 2006 году. Альбом, получивший 8-кратный платиновый статус, включает культовый хит «Chasing Cars» и пять других хит-синглов. Это расширенное издание, посвященное 20-летию эпохального альбома и выпущеное на двойном золотом виниле, включает семь би-сайдов того периода, а также отдельный хит «Signal Fire», редкие любимые фанатами композиции и раритет «Perfect Little Secret». Новые комментарии Гэри Лайтбоди дополняют издание. «Eyes Open» стал самым продаваемым альбомом 2006 года в Великобритании, разойдясь тиражом в 1,5 миллиона копий. Он также занял 15-е место среди самых продаваемых альбомов 2000-х годов и является одним из самых продаваемых альбомов в истории британских чартов.


Теги товара: Цветной винил
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