Snow Patrol - Eyes Open (coloured) (0602478548086) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Snow Patrol - Eyes Open (coloured) (0602478548086) виниловая пластинка
«Eyes Open» — четвёртый студийный альбом североирландской альтернативной рок-группы Snow Patrol, выпущенный в 2006 году. Альбом, получивший 8-кратный платиновый статус, включает культовый хит «Chasing Cars» и пять других хит-синглов. Это расширенное издание, посвященное 20-летию эпохального альбома и выпущеное на двойном золотом виниле, включает семь би-сайдов того периода, а также отдельный хит «Signal Fire», редкие любимые фанатами композиции и раритет «Perfect Little Secret». Новые комментарии Гэри Лайтбоди дополняют издание. «Eyes Open» стал самым продаваемым альбомом 2006 года в Великобритании, разойдясь тиражом в 1,5 миллиона копий. Он также занял 15-е место среди самых продаваемых альбомов 2000-х годов и является одним из самых продаваемых альбомов в истории британских чартов.
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Теги товара: Цветной винил
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Теги товара: Цветной винил
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