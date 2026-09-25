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Pulp - Different Class (0199957395533) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Pulp - Different Class (0199957395533) виниловая пластинка

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Pulp
Альбом (сингл)
Different Class
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Pulp - Different Class (0199957395533) виниловая пластинка - фото 1
  • Pulp - Different Class (0199957395533) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 970 руб. 
Начислим 136 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 749785
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Pulp - Different Class (0199957395533) виниловая пластинка
3 970 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0199957395533]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Pulp
Альбом (сингл)
Different Class
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Mis-Shapes, Pencil Skirt, Common People, I Spy, Disco 2000, Live Bed Show, Something Changed, Sorted for E's & Wizz, F.E.E.L.I.N.G.C.A.L.L.E.D.L.O.V.E, Underwear, Monday Morning, Bar Italia
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Pulp - Different Class (0199957395533) виниловая пластинка

Different Class — пятый студийный альбом британской рок-группы Pulp, вышедший в 1995 году. Диск поднялся на #1 в UK Album Charts сразу же после выхода в октябре 1995 года, оставался в списках 38 недель. Альбом получил четырехкратный платиновый статус в Великобритании и разошёлся более чем миллионным тиражом. Один из ключевых альбомов брит-поп-музыки девяностых. Издание на виниле Альбом был выпущен в Великобритании на пике бритпопа. Он стал продолжением успеха их прорывного альбома His 'n' Hers, вышедшего годом ранее. Два сингла с альбома – «Common People» (занявший второе место в британском чарте синглов ) и «Disco 2000» (достигший седьмого места) – были особенно примечательны и помогли Pulp обрести широкую известность. Альбом получил премию Mercury Music Prize 1996 года.

Отзывы о товаре Pulp - Different Class (0199957395533) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0199957395533]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Pulp
Альбом (сингл)
Different Class
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Mis-Shapes, Pencil Skirt, Common People, I Spy, Disco 2000, Live Bed Show, Something Changed, Sorted for E's & Wizz, F.E.E.L.I.N.G.C.A.L.L.E.D.L.O.V.E, Underwear, Monday Morning, Bar Italia
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Different Class — пятый студийный альбом британской рок-группы Pulp, вышедший в 1995 году. Диск поднялся на #1 в UK Album Charts сразу же после выхода в октябре 1995 года, оставался в списках 38 недель. Альбом получил четырехкратный платиновый статус в Великобритании и разошёлся более чем миллионным тиражом. Один из ключевых альбомов брит-поп-музыки девяностых. Издание на виниле Альбом был выпущен в Великобритании на пике бритпопа. Он стал продолжением успеха их прорывного альбома His 'n' Hers, вышедшего годом ранее. Два сингла с альбома – «Common People» (занявший второе место в британском чарте синглов ) и «Disco 2000» (достигший седьмого места) – были особенно примечательны и помогли Pulp обрести широкую известность. Альбом получил премию Mercury Music Prize 1996 года.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Pulp - Different Class (0199957395533) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 3970 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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