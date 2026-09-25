Limp Bizkit - Significant Other (0602557646146) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Limp Bizkit
Альбом (сингл)
Significant Other
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 290 руб.
В наличии
Код товара: 749781
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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602557646146]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Limp Bizkit
Альбом (сингл)
Significant Other
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Intro, Just Like This, Nookie, Break Stuff, Re-Arranged, I'm Broke, Nobody Like You, Don't Go Off Wandering, 9 Teen 90 Nine, N 2 Gether Now, Trust?, No Sex, Show Me What You Got, A Lesson Learned, Outro
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Limp Bizkit - Significant Other (0602557646146) виниловая пластинка
История становления Limp Bizkit рассказывается быстро: Фред Дерст делает басисту группы Korn несколько татуировок, дружит с группой и передает им демо-кассеты Limp Bizkit. Пионеры ню-металла были настолько впечатлены, что связались со звукозаписывающей компанией и взяли Фреда Дерста и Ко в турне. Первая пластинка выходит, Limp Bizkit становятся сенсацией на концертах, и вскоре после этого выходит альбом Significant Other (1999) с синглом Nookie. В видеоклипе Фред Дерст изобретает свой собственный бренд, как Красная Шапочка - звук правильный, шумиха идеальная, дети хотят еще.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602557646146]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Limp Bizkit
Альбом (сингл)
Significant Other
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Intro, Just Like This, Nookie, Break Stuff, Re-Arranged, I'm Broke, Nobody Like You, Don't Go Off Wandering, 9 Teen 90 Nine, N 2 Gether Now, Trust?, No Sex, Show Me What You Got, A Lesson Learned, Outro
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
История становления Limp Bizkit рассказывается быстро: Фред Дерст делает басисту группы Korn несколько татуировок, дружит с группой и передает им демо-кассеты Limp Bizkit. Пионеры ню-металла были настолько впечатлены, что связались со звукозаписывающей компанией и взяли Фреда Дерста и Ко в турне. Первая пластинка выходит, Limp Bizkit становятся сенсацией на концертах, и вскоре после этого выходит альбом Significant Other (1999) с синглом Nookie. В видеоклипе Фред Дерст изобретает свой собственный бренд, как Красная Шапочка - звук правильный, шумиха идеальная, дети хотят еще.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Limp Bizkit - Significant Other (0602557646146) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 6290 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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