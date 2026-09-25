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Wolfmother - Rock'n'Roll Baby (8717931354394) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Wolfmother - Rock'n'Roll Baby (8717931354394) виниловая пластинка

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Wolfmother - Rock&#039;n&#039;Roll Baby (8717931354394) виниловая пластинка - фото 1
Wolfmother - Rock&#039;n&#039;Roll Baby (8717931354394) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Wolfmother
Альбом (сингл)
Rock'n'Roll Baby
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Wolfmother - Rock&#039;n&#039;Roll Baby (8717931354394) виниловая пластинка - фото 1
  • Wolfmother - Rock&#039;n&#039;Roll Baby (8717931354394) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 970 руб. 
Начислим 136 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 749759
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Wolfmother - Rock'n'Roll Baby (8717931354394) виниловая пластинка
3 970 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[8717931354394]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Wolfmother
Альбом (сингл)
Rock'n'Roll Baby
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Higher, Rock'n'roll Survivor, Hot Night, Kick Ass, Spanish Rose, Freedom is Mine, Special Lady
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Wolfmother - Rock'n'Roll Baby (8717931354394) виниловая пластинка

Rock'n'Roll Baby — пятый студийный альбом австралийской рок-группы Wolfmother, выпущенный первоначально в 2019 году Издание на виниле Эндрю Стокдейл, основатель получившей премию «Грэмми» группы Wolfmother, прославился благодаря взрывным хитам в стиле ретро, ??таким как «Woman» и «Joker & the Thief». Известный своими мощными риффами и неповторимым вокалом, он продолжил развивать этот стиль на своем альбоме 2019 года «Rock'n'Roll Baby», сырой, блюзовой пластинке, которая передает непринужденную энергию живых выступлений и классическую атмосферу хард-рока 70-х годов.

Отзывы о товаре Wolfmother - Rock'n'Roll Baby (8717931354394) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[8717931354394]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Wolfmother
Альбом (сингл)
Rock'n'Roll Baby
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Higher, Rock'n'roll Survivor, Hot Night, Kick Ass, Spanish Rose, Freedom is Mine, Special Lady
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Описание
Rock'n'Roll Baby — пятый студийный альбом австралийской рок-группы Wolfmother, выпущенный первоначально в 2019 году Издание на виниле Эндрю Стокдейл, основатель получившей премию «Грэмми» группы Wolfmother, прославился благодаря взрывным хитам в стиле ретро, ??таким как «Woman» и «Joker & the Thief». Известный своими мощными риффами и неповторимым вокалом, он продолжил развивать этот стиль на своем альбоме 2019 года «Rock'n'Roll Baby», сырой, блюзовой пластинке, которая передает непринужденную энергию живых выступлений и классическую атмосферу хард-рока 70-х годов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Wolfmother - Rock'n'Roll Baby (8717931354394) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 3970 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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