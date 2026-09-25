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Beach House - Depression Cherry (0098787112214) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Beach House - Depression Cherry (0098787112214) виниловая пластинка

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Beach House - Depression Cherry (0098787112214) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Beach House
Альбом (сингл)
Depression Cherry
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Beach House - Depression Cherry (0098787112214) виниловая пластинка - фото 1
  • Beach House - Depression Cherry (0098787112214) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 780 руб. 
Начислим 158 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 749756
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Beach House - Depression Cherry (0098787112214) виниловая пластинка
4 780 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sub Pop
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sub Pop
Barcode
[0098787112214]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Beach House
Альбом (сингл)
Depression Cherry
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Levitation, Sparks, Space Song, Beyond Love Ppp, Wildflower, Bluebird, Days Of Candy
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Beach House - Depression Cherry (0098787112214) виниловая пластинка

«Beach House» – это Виктория Легран и Алекс Скалли. «Depression Cherry» – их пятый полноформатный альбом. Этот альбом вышел после одноимённого альбома в 2006 году, «Devotion» в 2008 году, «Teen Dream» в 2010 году и «Bloom» в 2012 году. Запись «Depression Cherry» проходила в студии Studio in the Country в Богалусе, штат Луизиана, с ноября 2014 года по январь 2015 года. По словам группы, альбом – это возвращение к более простому стилю дрим-попа, характерному для их первых двух альбомов. «В целом, этот альбом демонстрирует возвращение к простоте: песни построены вокруг мелодии и нескольких инструментов, а живые барабаны играют гораздо меньшую роль. С растущим успехом «Teen Dream» и «Bloom», более просторные сцены и залы естественным образом подтолкнули нас к более громкому, агрессивному стилю; к стилю, более далёкому от наших естественных наклонностей. Здесь мы продолжаем развиваться, полностью игнорируя коммерческий контекст, в котором мы существуем».

Отзывы о товаре Beach House - Depression Cherry (0098787112214) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sub Pop
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sub Pop
Barcode
[0098787112214]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Beach House
Альбом (сингл)
Depression Cherry
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Levitation, Sparks, Space Song, Beyond Love Ppp, Wildflower, Bluebird, Days Of Candy
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
«Beach House» – это Виктория Легран и Алекс Скалли. «Depression Cherry» – их пятый полноформатный альбом. Этот альбом вышел после одноимённого альбома в 2006 году, «Devotion» в 2008 году, «Teen Dream» в 2010 году и «Bloom» в 2012 году. Запись «Depression Cherry» проходила в студии Studio in the Country в Богалусе, штат Луизиана, с ноября 2014 года по январь 2015 года. По словам группы, альбом – это возвращение к более простому стилю дрим-попа, характерному для их первых двух альбомов. «В целом, этот альбом демонстрирует возвращение к простоте: песни построены вокруг мелодии и нескольких инструментов, а живые барабаны играют гораздо меньшую роль. С растущим успехом «Teen Dream» и «Bloom», более просторные сцены и залы естественным образом подтолкнули нас к более громкому, агрессивному стилю; к стилю, более далёкому от наших естественных наклонностей. Здесь мы продолжаем развиваться, полностью игнорируя коммерческий контекст, в котором мы существуем».
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Beach House - Depression Cherry (0098787112214) виниловая пластинка - по цене 4780 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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