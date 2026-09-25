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Pavlov's Dog - Prodigal Dreamer (0710347210818) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Pavlov's Dog - Prodigal Dreamer (0710347210818) виниловая пластинка

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Pavlov&#039;s Dog - Prodigal Dreamer (0710347210818) виниловая пластинка - фото 1
Pavlov&#039;s Dog - Prodigal Dreamer (0710347210818) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Pavlov's Dog
Альбом (сингл)
Prodigal Dreamer
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Pavlov&#039;s Dog - Prodigal Dreamer (0710347210818) виниловая пластинка - фото 1
  • Pavlov&#039;s Dog - Prodigal Dreamer (0710347210818) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 660 руб. 
Начислим 154 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 749747
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Pavlov's Dog - Prodigal Dreamer (0710347210818) виниловая пластинка
4 660 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
RUF
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
RUF
Barcode
[0710347210818]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Pavlov's Dog
Альбом (сингл)
Prodigal Dreamer
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Paris, Hard Times, Winterblue, Thrill Of It All, Hurting Kind, Aria, Waterlow, Suzanne, Crying Forever, Shaking Me Down, The Wind Wild Early
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Pavlov's Dog - Prodigal Dreamer (0710347210818) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Paris, Hard Times, Winterblue, Thrill Of It All, Hurting Kind, Aria, Waterlow, Suzanne, Crying Forever, Shaking Me Down, The Wind Wild Early

Отзывы о товаре Pavlov's Dog - Prodigal Dreamer (0710347210818) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
RUF
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
RUF
Barcode
[0710347210818]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Pavlov's Dog
Альбом (сингл)
Prodigal Dreamer
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Paris, Hard Times, Winterblue, Thrill Of It All, Hurting Kind, Aria, Waterlow, Suzanne, Crying Forever, Shaking Me Down, The Wind Wild Early
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Paris, Hard Times, Winterblue, Thrill Of It All, Hurting Kind, Aria, Waterlow, Suzanne, Crying Forever, Shaking Me Down, The Wind Wild Early
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Pavlov's Dog - Prodigal Dreamer (0710347210818) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 4660 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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