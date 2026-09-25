Thundercat - Drunk (V10) (Box) (coloured) (5054429007763) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Thundercat - Drunk (V10) (Box) (coloured) (5054429007763) виниловая пластинка
Drunk — третий студийный альбом американского музыканта Thundercat, выпущенный 24 февраля 2017 года лейблом Brainfeeder. В записи альбома приняли участие Кенни Логгинс Майкл Макдональд Кендрик Ламар Виз Калифа Мак Миллер Фаррелл Камаси Вашингтон и Луис Коул. Он вышел почти через четыре года после его предыдущего студийного альбома Apocalypse. Альбом Drunk включает в себя множество стилистических влияний, в том числе фанк хип-хоп джаз поп психоделию панк-рок R&B софт-рок и соул. Альбом получил положительные отзывы музыкальных критиков. Альбом Drunk описывается как сочетающий в себе стилистические влияния фанка хип-хопа джаза поп-музыки психоделии панк-рока R&B софт-рока и соула. Многие рецензенты отметили влияние джаз-фьюжена на альбом, а Энди Гилл из The Independent написал, что альбом «резко переключается между кул-джазом прогрессив-фьюженом и изящным соулом».
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Теги товара: Цветной винил
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Теги товара: Цветной винил
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