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Thundercat - Drunk (V10) (Box) (coloured) (5054429007763) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Thundercat - Drunk (V10) (Box) (coloured) (5054429007763) виниловая пластинка

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Thundercat - Drunk (V10) (Box) (coloured) (5054429007763) виниловая пластинка - фото 1
Thundercat - Drunk (V10) (Box) (coloured) (5054429007763) виниловая пластинка - фото 2
Thundercat - Drunk (V10) (Box) (coloured) (5054429007763) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
10 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Thundercat
Альбом (сингл)
Drunk
Жанр
Jazz
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Thundercat - Drunk (V10) (Box) (coloured) (5054429007763) виниловая пластинка - фото 1
  • Thundercat - Drunk (V10) (Box) (coloured) (5054429007763) виниловая пластинка - фото 2
  • Thundercat - Drunk (V10) (Box) (coloured) (5054429007763) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 040 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 749736
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Характеристики

Бренд
Ninja Tune
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
4 LP
Лэйбл
NINJA TUNE
Barcode
[5054429007763]
Тип издания
10 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Thundercat
Альбом (сингл)
Drunk
Жанр
Jazz
Трек-лист
Rabbot Ho, Captain Stupido, Uh Uh, Bus In These Streets, A Fan's Mail (Tron Song Suite II), Lava Lamp, Jethro, Day & Night, Show You The Way, Walk On By, Blackkk, Tokyo, Jameel's Space Ride, Friend Zone, Them Changes, Where I'm Going, Drink Dat (feat. Wiz Khalifa), Inferno, I Am Crazy, 3AM, Drunk, The Turn Down (feat. Pharrell), DUI
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Thundercat - Drunk (V10) (Box) (coloured) (5054429007763) виниловая пластинка

Drunk — третий студийный альбом американского музыканта Thundercat, выпущенный 24 февраля 2017 года лейблом Brainfeeder. В записи альбома приняли участие Кенни Логгинс Майкл Макдональд Кендрик Ламар Виз Калифа Мак Миллер Фаррелл Камаси Вашингтон и Луис Коул. Он вышел почти через четыре года после его предыдущего студийного альбома Apocalypse. Альбом Drunk включает в себя множество стилистических влияний, в том числе фанк хип-хоп джаз поп психоделию панк-рок R&B софт-рок и соул. Альбом получил положительные отзывы музыкальных критиков. Альбом Drunk описывается как сочетающий в себе стилистические влияния фанка хип-хопа джаза поп-музыки психоделии панк-рока R&B софт-рока и соула. Многие рецензенты отметили влияние джаз-фьюжена на альбом, а Энди Гилл из The Independent написал, что альбом «резко переключается между кул-джазом прогрессив-фьюженом и изящным соулом».



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Thundercat - Drunk (V10) (Box) (coloured) (5054429007763) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Ninja Tune
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
4 LP
Лэйбл
NINJA TUNE
Barcode
[5054429007763]
Тип издания
10 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Thundercat
Альбом (сингл)
Drunk
Жанр
Jazz
Трек-лист
Rabbot Ho, Captain Stupido, Uh Uh, Bus In These Streets, A Fan's Mail (Tron Song Suite II), Lava Lamp, Jethro, Day & Night, Show You The Way, Walk On By, Blackkk, Tokyo, Jameel's Space Ride, Friend Zone, Them Changes, Where I'm Going, Drink Dat (feat. Wiz Khalifa), Inferno, I Am Crazy, 3AM, Drunk, The Turn Down (feat. Pharrell), DUI
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Страна производитель
Великобритания
Описание
Drunk — третий студийный альбом американского музыканта Thundercat, выпущенный 24 февраля 2017 года лейблом Brainfeeder. В записи альбома приняли участие Кенни Логгинс Майкл Макдональд Кендрик Ламар Виз Калифа Мак Миллер Фаррелл Камаси Вашингтон и Луис Коул. Он вышел почти через четыре года после его предыдущего студийного альбома Apocalypse. Альбом Drunk включает в себя множество стилистических влияний, в том числе фанк хип-хоп джаз поп психоделию панк-рок R&B софт-рок и соул. Альбом получил положительные отзывы музыкальных критиков. Альбом Drunk описывается как сочетающий в себе стилистические влияния фанка хип-хопа джаза поп-музыки психоделии панк-рока R&B софт-рока и соула. Многие рецензенты отметили влияние джаз-фьюжена на альбом, а Энди Гилл из The Independent написал, что альбом «резко переключается между кул-джазом прогрессив-фьюженом и изящным соулом».


Теги товара: Цветной винил
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