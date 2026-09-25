Apparat - A Hum Of Maybe (5400863201913) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Apparat - A Hum Of Maybe (5400863201913) виниловая пластинка
«A Hum of Maybe» — новый, шестой, студийный альбом немецкого электронного музыканта Apparat. Он был выпущен 20 февраля 2026 года лейблом Mute Records Издание на виниле Спустя шесть лет после номинированного на премию «Грэмми» альбома «LP5», Саша Ринг, выступающий под псевдонимом Apparat, смело рассматривает сложность жизни в своем шестом студийном альбоме. «A Hum Of Maybe» — это насыщенный деталями, искусно созданный и удивительно непредсказуемый альбом. В его основе лежит любовь — к себе, к жене и к дочери — и процесс её сохранения, защиты и постоянной перестройки, поскольку она находится в состоянии вечного изменения. Как следует из названия, песни исследуют ощущение, будто ты зажат между двух огней: нет однозначного «да» или «нет», а есть лишь «возможно». Композиция "A Hum Of Maybe" сложна, глубоко личная и описывает состояние неопределенности. Она знаменует собой новую захватывающую главу в творчестве Apparat.
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