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Apparat - A Hum Of Maybe (5400863201913) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Apparat - A Hum Of Maybe (5400863201913) виниловая пластинка

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Apparat - A Hum Of Maybe (5400863201913) виниловая пластинка - фото 1
Apparat - A Hum Of Maybe (5400863201913) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Apparat
Альбом (сингл)
A Hum Of Maybe
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Apparat - A Hum Of Maybe (5400863201913) виниловая пластинка - фото 1
  • Apparat - A Hum Of Maybe (5400863201913) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 780 руб. 
Начислим 158 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 749730
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Apparat - A Hum Of Maybe (5400863201913) виниловая пластинка
4 780 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Mute
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Mute
Barcode
[5400863201913]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Apparat
Альбом (сингл)
A Hum Of Maybe
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Glimmerine, A Slow Collision, Gravity Test, Tilth, Hum Of Maybe, An Echo Skips A Name, Enough For Me, Lunes, Williamsburg, Pieces, Falling (Apparat X Bi Disc), Recalibration
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Бельгия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Apparat - A Hum Of Maybe (5400863201913) виниловая пластинка

«A Hum of Maybe» — новый, шестой, студийный альбом немецкого электронного музыканта Apparat. Он был выпущен 20 февраля 2026 года лейблом Mute Records Издание на виниле Спустя шесть лет после номинированного на премию «Грэмми» альбома «LP5», Саша Ринг, выступающий под псевдонимом Apparat, смело рассматривает сложность жизни в своем шестом студийном альбоме. «A Hum Of Maybe» — это насыщенный деталями, искусно созданный и удивительно непредсказуемый альбом. В его основе лежит любовь — к себе, к жене и к дочери — и процесс её сохранения, защиты и постоянной перестройки, поскольку она находится в состоянии вечного изменения. Как следует из названия, песни исследуют ощущение, будто ты зажат между двух огней: нет однозначного «да» или «нет», а есть лишь «возможно». Композиция "A Hum Of Maybe" сложна, глубоко личная и описывает состояние неопределенности. Она знаменует собой новую захватывающую главу в творчестве Apparat.

Отзывы о товаре Apparat - A Hum Of Maybe (5400863201913) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Mute
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Mute
Barcode
[5400863201913]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Apparat
Альбом (сингл)
A Hum Of Maybe
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Glimmerine, A Slow Collision, Gravity Test, Tilth, Hum Of Maybe, An Echo Skips A Name, Enough For Me, Lunes, Williamsburg, Pieces, Falling (Apparat X Bi Disc), Recalibration
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Бельгия
Описание
«A Hum of Maybe» — новый, шестой, студийный альбом немецкого электронного музыканта Apparat. Он был выпущен 20 февраля 2026 года лейблом Mute Records Издание на виниле Спустя шесть лет после номинированного на премию «Грэмми» альбома «LP5», Саша Ринг, выступающий под псевдонимом Apparat, смело рассматривает сложность жизни в своем шестом студийном альбоме. «A Hum Of Maybe» — это насыщенный деталями, искусно созданный и удивительно непредсказуемый альбом. В его основе лежит любовь — к себе, к жене и к дочери — и процесс её сохранения, защиты и постоянной перестройки, поскольку она находится в состоянии вечного изменения. Как следует из названия, песни исследуют ощущение, будто ты зажат между двух огней: нет однозначного «да» или «нет», а есть лишь «возможно». Композиция "A Hum Of Maybe" сложна, глубоко личная и описывает состояние неопределенности. Она знаменует собой новую захватывающую главу в творчестве Apparat.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Apparat - A Hum Of Maybe (5400863201913) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 4780 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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