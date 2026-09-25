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Cheap Trick - Cheap Trick (coloured) (8719262044920) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Cheap Trick - Cheap Trick (coloured) (8719262044920) виниловая пластинка

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Cheap Trick - Cheap Trick (coloured) (8719262044920) виниловая пластинка - фото 1
Cheap Trick - Cheap Trick (coloured) (8719262044920) виниловая пластинка - фото 2
Cheap Trick - Cheap Trick (coloured) (8719262044920) виниловая пластинка - фото 3
Cheap Trick - Cheap Trick (coloured) (8719262044920) виниловая пластинка - фото 4
Cheap Trick - Cheap Trick (coloured) (8719262044920) виниловая пластинка - фото 5
Cheap Trick - Cheap Trick (coloured) (8719262044920) виниловая пластинка - фото 6
Cheap Trick - Cheap Trick (coloured) (8719262044920) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
CHEAP TRICK
Альбом (сингл)
Cheap Trick
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
серебристый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Cheap Trick - Cheap Trick (coloured) (8719262044920) виниловая пластинка - фото 1
  • Cheap Trick - Cheap Trick (coloured) (8719262044920) виниловая пластинка - фото 2
  • Cheap Trick - Cheap Trick (coloured) (8719262044920) виниловая пластинка - фото 3
  • Cheap Trick - Cheap Trick (coloured) (8719262044920) виниловая пластинка - фото 4
  • Cheap Trick - Cheap Trick (coloured) (8719262044920) виниловая пластинка - фото 5
  • Cheap Trick - Cheap Trick (coloured) (8719262044920) виниловая пластинка - фото 6
  • Cheap Trick - Cheap Trick (coloured) (8719262044920) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 620 руб. 
Начислим 126 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 749724
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Cheap Trick - Cheap Trick (coloured) (8719262044920) виниловая пластинка
3 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262044920]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
CHEAP TRICK
Альбом (сингл)
Cheap Trick
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Hot Love, Speak Now Or Forever Hold Your Peace, He's A Whore, Mandocello, Violence (I'm Not The Only Boy), Elo Kiddie, Daddy Should Have Stayed In High School, Thief, Cry, Cry, Oh Candy
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
серебристый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Cheap Trick - Cheap Trick (coloured) (8719262044920) виниловая пластинка

Cheap Trick — дебютный студийный альбом американской рок-группы Cheap Trick. Он был выпущен в 1977 году и спродюсирован Джеком Дугласом, частым соавтором группы и известным своей работой с Aerosmith. Этот альбом остается краеугольным камнем американского рок-н-ролла, запечатлевая необработанную, почти угрожающую остроту, которая отличала группу от более отшлифованных современников. В альбом вошли такие популярные песни, как «He's a Whore», «Elo Kiddies» и «Oh, Candy», и он попал в чарт Billboard 200 в США, став первым альбомом Cheap Trick, попавшим в национальный альбомный чарт. Он обеспечил группе раннюю известность и позиционировал её в более широком контексте рок-музыки конца 1970-х годов. Со временем этот альбом стал рассматриваться как отправная точка для всего записанного каталога группы. Альбом Cheap Trick выпущен ограниченным тиражом в 2000 пронумерованных экземпляров на виниле серебристого цвета и включает вкладыш с текстами песен.

Отзывы о товаре Cheap Trick - Cheap Trick (coloured) (8719262044920) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262044920]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
CHEAP TRICK
Альбом (сингл)
Cheap Trick
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Hot Love, Speak Now Or Forever Hold Your Peace, He's A Whore, Mandocello, Violence (I'm Not The Only Boy), Elo Kiddie, Daddy Should Have Stayed In High School, Thief, Cry, Cry, Oh Candy
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
серебристый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Описание
Cheap Trick — дебютный студийный альбом американской рок-группы Cheap Trick. Он был выпущен в 1977 году и спродюсирован Джеком Дугласом, частым соавтором группы и известным своей работой с Aerosmith. Этот альбом остается краеугольным камнем американского рок-н-ролла, запечатлевая необработанную, почти угрожающую остроту, которая отличала группу от более отшлифованных современников. В альбом вошли такие популярные песни, как «He's a Whore», «Elo Kiddies» и «Oh, Candy», и он попал в чарт Billboard 200 в США, став первым альбомом Cheap Trick, попавшим в национальный альбомный чарт. Он обеспечил группе раннюю известность и позиционировал её в более широком контексте рок-музыки конца 1970-х годов. Со временем этот альбом стал рассматриваться как отправная точка для всего записанного каталога группы. Альбом Cheap Trick выпущен ограниченным тиражом в 2000 пронумерованных экземпляров на виниле серебристого цвета и включает вкладыш с текстами песен.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Cheap Trick - Cheap Trick (coloured) (8719262044920) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 3620 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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