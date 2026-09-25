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Ghost - Phantomime (EP) (coloured) (0888072485693) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Ghost - Phantomime (EP) (coloured) (0888072485693) виниловая пластинка

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Ghost - Phantomime (EP) (coloured) (0888072485693) виниловая пластинка - фото 1
Ghost - Phantomime (EP) (coloured) (0888072485693) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Ghost
Альбом (сингл)
Phantomime
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Ghost - Phantomime (EP) (coloured) (0888072485693) виниловая пластинка - фото 1
  • Ghost - Phantomime (EP) (coloured) (0888072485693) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 270 руб. 
Начислим 116 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 749718
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Ghost - Phantomime (EP) (coloured) (0888072485693) виниловая пластинка
3 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Loma Vista
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Loma Vista
Barcode
[0888072485693]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Ghost
Альбом (сингл)
Phantomime
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
See No Evil, Jesus He Knows Me, Hanging Around, Phantom Of The Opera, We Don’t Need Another Hero
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Ghost - Phantomime (EP) (coloured) (0888072485693) виниловая пластинка

Альбом PHANTOMIME, как и задумывалось, продолжает прошлогодний хит-парадный опус IMPERA, в котором группа, удостоенная премии «Грэмми», демонстрирует свою многогранную и завораживающую музыкальную ДНК. PHANTOMIME включает в себя каверы на классические композиции групп Television, Genesis, The Stranglers, Iron Maiden и Тины Тёрнер и отдает дань уважения этим маловероятным источникам вдохновения, придавая им неповторимый саунд Ghost.

Отзывы о товаре Ghost - Phantomime (EP) (coloured) (0888072485693) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Loma Vista
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Loma Vista
Barcode
[0888072485693]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Ghost
Альбом (сингл)
Phantomime
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
See No Evil, Jesus He Knows Me, Hanging Around, Phantom Of The Opera, We Don’t Need Another Hero
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Альбом PHANTOMIME, как и задумывалось, продолжает прошлогодний хит-парадный опус IMPERA, в котором группа, удостоенная премии «Грэмми», демонстрирует свою многогранную и завораживающую музыкальную ДНК. PHANTOMIME включает в себя каверы на классические композиции групп Television, Genesis, The Stranglers, Iron Maiden и Тины Тёрнер и отдает дань уважения этим маловероятным источникам вдохновения, придавая им неповторимый саунд Ghost.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ghost - Phantomime (EP) (coloured) (0888072485693) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 3270 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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