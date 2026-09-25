Top.Mail.Ru
Masterplan - Metalmorphosis (8024391155752) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Masterplan - Metalmorphosis (8024391155752) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Masterplan - Metalmorphosis (8024391155752) виниловая пластинка - фото 1
Masterplan - Metalmorphosis (8024391155752) виниловая пластинка - фото 2
Masterplan - Metalmorphosis (8024391155752) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Masterplan
Альбом (сингл)
Metalmorphosis
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Masterplan - Metalmorphosis (8024391155752) виниловая пластинка - фото 1
  • Masterplan - Metalmorphosis (8024391155752) виниловая пластинка - фото 2
  • Masterplan - Metalmorphosis (8024391155752) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 749705
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Frontiers
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
FRONTIERS
Barcode
[8024391155752]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Masterplan
Альбом (сингл)
Metalmorphosis
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Chase The Light, Electric Nights, Shadow Man, Bound To Fall, Pain Of Yesterday, Metalmorphosis, Through The Storm, Ghostlight, The Call, Rise Again (Album Vers.)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Италия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Masterplan - Metalmorphosis (8024391155752) виниловая пластинка

Легенды пауэр-метала Masterplan с радостью объявляют о своем возвращении с новым студийным альбомом «Metalmorphosis», релиз которого запланирован на лето 2026 Издание на виниле в гейтфолде Masterplan — одна из самых известных и влиятельных групп немецкого пауэр-метала. Основанная в 2001 году гитаристом Роландом Граповым и барабанщиком Ули Кушем после их ухода из Helloween, группа быстро сформировала свой неповторимый стиль, основанный на сильных мелодиях, технической точности и эпическом, но современном подходе к металу. Их дебютный одноименный альбом, выпущенный в 2003 году, получил широкое признание критиков и сразу же попал в чарты, задав планку для карьеры, характеризующейся стабильностью и эволюцией. За эти годы Masterplan выпустили несколько высоко оцененных альбомов — включая Aeronautics, MK II, Time to Be King и Novum Initium — каждый из которых демонстрирует отточенное мастерство написания песен и мощный баланс между классической энергией пауэр-метала и прогрессивными элементами. Их работы принесли им международное признание, обширные гастроли по Европе и за ее пределами, а также признание в индустрии, подтвердившее их статус ведущей силы в жанре. После длительного перерыва в студийных релизах Masterplan вернулись с обновленным творческим импульсом. Группа недавно подписала новый всемирный контракт с Frontiers Music SRL, что стало важной вехой и началом новой главы в их карьере. Это партнерство закладывает основу для их долгожданного возвращения с совершенно новым студийным альбомом Metalmorphosis, релиз которого запланирован на май. Как и следует из названия, Metalmorphosis символизирует как трансформацию, так и преемственность: более тяжелое, агрессивное звучание в сочетании с мелодичной утонченностью, которая всегда определяла звучание Masterplan. С новой направленностью, отточенным написанием песен и многолетним опытом за плечами, Masterplan готовы подтвердить свою актуальность и выпустить один из самых ожидаемых пауэр-метал релизов года.

Отзывы о товаре Masterplan - Metalmorphosis (8024391155752) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Frontiers
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
FRONTIERS
Barcode
[8024391155752]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Masterplan
Альбом (сингл)
Metalmorphosis
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Chase The Light, Electric Nights, Shadow Man, Bound To Fall, Pain Of Yesterday, Metalmorphosis, Through The Storm, Ghostlight, The Call, Rise Again (Album Vers.)
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Италия
Описание
Легенды пауэр-метала Masterplan с радостью объявляют о своем возвращении с новым студийным альбомом «Metalmorphosis», релиз которого запланирован на лето 2026 Издание на виниле в гейтфолде Masterplan — одна из самых известных и влиятельных групп немецкого пауэр-метала. Основанная в 2001 году гитаристом Роландом Граповым и барабанщиком Ули Кушем после их ухода из Helloween, группа быстро сформировала свой неповторимый стиль, основанный на сильных мелодиях, технической точности и эпическом, но современном подходе к металу. Их дебютный одноименный альбом, выпущенный в 2003 году, получил широкое признание критиков и сразу же попал в чарты, задав планку для карьеры, характеризующейся стабильностью и эволюцией. За эти годы Masterplan выпустили несколько высоко оцененных альбомов — включая Aeronautics, MK II, Time to Be King и Novum Initium — каждый из которых демонстрирует отточенное мастерство написания песен и мощный баланс между классической энергией пауэр-метала и прогрессивными элементами. Их работы принесли им международное признание, обширные гастроли по Европе и за ее пределами, а также признание в индустрии, подтвердившее их статус ведущей силы в жанре. После длительного перерыва в студийных релизах Masterplan вернулись с обновленным творческим импульсом. Группа недавно подписала новый всемирный контракт с Frontiers Music SRL, что стало важной вехой и началом новой главы в их карьере. Это партнерство закладывает основу для их долгожданного возвращения с совершенно новым студийным альбомом Metalmorphosis, релиз которого запланирован на май. Как и следует из названия, Metalmorphosis символизирует как трансформацию, так и преемственность: более тяжелое, агрессивное звучание в сочетании с мелодичной утонченностью, которая всегда определяла звучание Masterplan. С новой направленностью, отточенным написанием песен и многолетним опытом за плечами, Masterplan готовы подтвердить свою актуальность и выпустить один из самых ожидаемых пауэр-метал релизов года.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Masterplan - Metalmorphosis (8024391155752) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...