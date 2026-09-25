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Hot Tuna - Yellow Fever (coloured) (0829421123859) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Hot Tuna - Yellow Fever (coloured) (0829421123859) виниловая пластинка

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Hot Tuna - Yellow Fever (coloured) (0829421123859) виниловая пластинка - фото 1
Hot Tuna - Yellow Fever (coloured) (0829421123859) виниловая пластинка - фото 2
Hot Tuna - Yellow Fever (coloured) (0829421123859) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
HOT TUNA
Альбом (сингл)
Yellow Fever
Жанр
Этническая музыка. Фолк
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Hot Tuna - Yellow Fever (coloured) (0829421123859) виниловая пластинка - фото 1
  • Hot Tuna - Yellow Fever (coloured) (0829421123859) виниловая пластинка - фото 2
  • Hot Tuna - Yellow Fever (coloured) (0829421123859) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 290 руб. 
Начислим 200 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 749701
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Hot Tuna - Yellow Fever (coloured) (0829421123859) виниловая пластинка
6 290 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Friday Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Friday Music
Barcode
[0829421123859]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
HOT TUNA
Альбом (сингл)
Yellow Fever
Жанр
Этническая музыка. Фолк
Трек-лист
Baby, What You Want Me to Do, Hot Jelly Roll Blues, Free Rein, Sunrise Dance with the Devil, Song for the Fire Maiden, Bar Room Crystal Ball, Half / Time Saturation, Surphase Tension
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Hot Tuna - Yellow Fever (coloured) (0829421123859) виниловая пластинка

Hot Tuna — Yellow Fever — это переиздание шестого студийного альбома американской группы Hot Tuna (бывших участников Jefferson Airplane Йормы Кауконена и Джека Кэсади), выпущенное в январе 2025 года компанией Friday Music на лимитированном цветном (желтом) виниле в честь 50-летнего юбилея оригинального релиза. Мощное электрическое буги и тяжелый блюз-рок в формате «пауэр-трио». Пластинка отпрессована на непрозрачном виниле цвета Yellow Fever (желтый). Аудиоматериал прошел безупречный ремастеринг с оригинальных мастер-лент лейбла Grunt Records, выполненный продюсером Джо Реагозо. Конверт включает аутентичный внутренний арт-рукав (inner sleeve) из оригинального тиража 1975 года. Записанный в 1975 году трио в составе Йормы Кауконена (вокал, гитара), Джека Кэсади (бас) и Боба Стилара (барабаны), альбом считается одним из самых тяжелых и бескомпромиссных в дискографии группы. Здесь нет студийных ухищрений — пластинка идеально передает мощный «живой» драйв группы. Релиз сочетает авторские треки Кауконена с жесткими, качающими обработками классических блюзовых стандартов (таких авторов, как Джимми Рид и Бо Картер).

Отзывы о товаре Hot Tuna - Yellow Fever (coloured) (0829421123859) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Friday Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Friday Music
Barcode
[0829421123859]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
HOT TUNA
Альбом (сингл)
Yellow Fever
Жанр
Этническая музыка. Фолк
Трек-лист
Baby, What You Want Me to Do, Hot Jelly Roll Blues, Free Rein, Sunrise Dance with the Devil, Song for the Fire Maiden, Bar Room Crystal Ball, Half / Time Saturation, Surphase Tension
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Hot Tuna — Yellow Fever — это переиздание шестого студийного альбома американской группы Hot Tuna (бывших участников Jefferson Airplane Йормы Кауконена и Джека Кэсади), выпущенное в январе 2025 года компанией Friday Music на лимитированном цветном (желтом) виниле в честь 50-летнего юбилея оригинального релиза. Мощное электрическое буги и тяжелый блюз-рок в формате «пауэр-трио». Пластинка отпрессована на непрозрачном виниле цвета Yellow Fever (желтый). Аудиоматериал прошел безупречный ремастеринг с оригинальных мастер-лент лейбла Grunt Records, выполненный продюсером Джо Реагозо. Конверт включает аутентичный внутренний арт-рукав (inner sleeve) из оригинального тиража 1975 года. Записанный в 1975 году трио в составе Йормы Кауконена (вокал, гитара), Джека Кэсади (бас) и Боба Стилара (барабаны), альбом считается одним из самых тяжелых и бескомпромиссных в дискографии группы. Здесь нет студийных ухищрений — пластинка идеально передает мощный «живой» драйв группы. Релиз сочетает авторские треки Кауконена с жесткими, качающими обработками классических блюзовых стандартов (таких авторов, как Джимми Рид и Бо Картер).
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Hot Tuna - Yellow Fever (coloured) (0829421123859) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 6290 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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