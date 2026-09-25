Tindersticks - Distractions (4250506838416) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Tindersticks - Distractions (4250506838416) виниловая пластинка
Альбом Distractions получил «в целом положительные» отзывы критиков. На Metacritic который присваивает средневзвешенную оценку из 100 по результатам рецензий ведущих изданий, этот релиз получил средний балл 78 на основе 4 рецензий. AnyDecentMusic? оценил релиз на 7,5 из 10 на основе консенсуса критиков, основанного на 7 рецензиях. В рецензии для AllMusic Марк Деминг написал: «Хотя струнный квартет присутствует на двух треках, большая часть Distractions была создана из простых гитарных и клавишных партий, драм-машин и лупов, а вокальный сэмпл Стейплса служит основой для открывающего трека «Man Alone (Can't Stop the Fadin')». Мягкая сила глубокого, шепчущего вокала Стейплса занимает на этих сессиях еще больше места, чем обычно, и на многих треках его сопровождают лишь элементарные гитарные и клавишные партии».
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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