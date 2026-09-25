Top.Mail.Ru
Ключ свечной трубчатый STELS 13721, 16 ? 160 мм купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Ключ свечной трубчатый STELS 13721, 16 ? 160 мм

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Ключ свечной трубчатый STELS 13721, 16 ? 160 мм - фото 1
Ключ свечной трубчатый STELS 13721, 16 ? 160 мм - фото 2
Ключ свечной трубчатый STELS 13721, 16 ? 160 мм - фото 3
Ключ свечной трубчатый STELS 13721, 16 ? 160 мм - фото 4
Ключ свечной трубчатый STELS 13721, 16 ? 160 мм - фото 5
Ключ свечной трубчатый STELS 13721, 16 ? 160 мм - фото 6
Ключ свечной трубчатый STELS 13721, 16 ? 160 мм - фото 7
Ключ свечной трубчатый STELS 13721, 16 ? 160 мм - фото 8
Ключ свечной трубчатый STELS 13721, 16 ? 160 мм - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Количество бит, шт
1
Количество гаечных ключей, шт
1
Комплектация
Ключ-трубка свечной - 1 шт
Количество предметов, шт
1
  • Ключ свечной трубчатый STELS 13721, 16 ? 160 мм - фото 1
  • Ключ свечной трубчатый STELS 13721, 16 ? 160 мм - фото 2
  • Ключ свечной трубчатый STELS 13721, 16 ? 160 мм - фото 3
  • Ключ свечной трубчатый STELS 13721, 16 ? 160 мм - фото 4
  • Ключ свечной трубчатый STELS 13721, 16 ? 160 мм - фото 5
  • Ключ свечной трубчатый STELS 13721, 16 ? 160 мм - фото 6
  • Ключ свечной трубчатый STELS 13721, 16 ? 160 мм - фото 7
  • Ключ свечной трубчатый STELS 13721, 16 ? 160 мм - фото 8
  • Ключ свечной трубчатый STELS 13721, 16 ? 160 мм - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
120 руб. 
Начислим 2 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 749095
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Ключ свечной трубчатый STELS 13721, 16 ? 160 мм
120 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
STELS
Количество бит, шт
1
Количество гаечных ключей, шт
1
Комплектация
Ключ-трубка свечной - 1 шт
Количество предметов, шт
1
Тип гаечных ключей
торцевой, трубка
Тип бит
торцевой, трубка
Страна производитель
Индия
Вес, г.
5

Описание товара Ключ свечной трубчатый STELS 13721, 16 ? 160 мм

Свечной ключ-трубка Stels 13721 размером 16 x 160 мм предназначен для замены свечей зажигания и будет полезен в гараже, автомастерской или в дороге. Благодаря резиновому кольцу обеспечивает надежную фиксацию свечной головки. Инструмент подходит для бытового и профессионального использования.

Преимущества

  • Ключ изготовлен из прочной и износостойкой стали 45, обеспечивающей долгий срок службы.
  • Оцинкованная поверхность инструмента устойчива к образованию коррозии.
  • Благодаря тонким стенкам ключ удобен для работы в ограниченном пространстве.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Ключ свечной трубчатый STELS 13721, 16 ? 160 мм




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
STELS
Количество бит, шт
1
Количество гаечных ключей, шт
1
Комплектация
Ключ-трубка свечной - 1 шт
Количество предметов, шт
1
Тип гаечных ключей
торцевой, трубка
Тип бит
торцевой, трубка
Страна производитель
Индия
Описание

Свечной ключ-трубка Stels 13721 размером 16 x 160 мм предназначен для замены свечей зажигания и будет полезен в гараже, автомастерской или в дороге. Благодаря резиновому кольцу обеспечивает надежную фиксацию свечной головки. Инструмент подходит для бытового и профессионального использования.

Преимущества

  • Ключ изготовлен из прочной и износостойкой стали 45, обеспечивающей долгий срок службы.
  • Оцинкованная поверхность инструмента устойчива к образованию коррозии.
  • Благодаря тонким стенкам ключ удобен для работы в ограниченном пространстве.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ключ свечной трубчатый STELS 13721, 16 ? 160 мм - по цене 120 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...