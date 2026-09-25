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Раздвижной двухзахватный съемник ЗУБР 43310-160-100, внешний диаметр 30 - 145 мм, внутренний диаметр купить с доставкой в Москве
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Раздвижной двухзахватный съемник ЗУБР 43310-160-100, внешний диаметр 30 - 145 мм, внутренний диаметр

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Раздвижной двухзахватный съемник ЗУБР 43310-160-100, внешний диаметр 30 - 145 мм, внутренний диаметр - фото 1
Раздвижной двухзахватный съемник ЗУБР 43310-160-100, внешний диаметр 30 - 145 мм, внутренний диаметр - фото 2
Раздвижной двухзахватный съемник ЗУБР 43310-160-100, внешний диаметр 30 - 145 мм, внутренний диаметр - фото 3
Раздвижной двухзахватный съемник ЗУБР 43310-160-100, внешний диаметр 30 - 145 мм, внутренний диаметр - фото 4
Раздвижной двухзахватный съемник ЗУБР 43310-160-100, внешний диаметр 30 - 145 мм, внутренний диаметр - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
съемник
Комплектация
Траверса для двух захватов, резьбовая втулка, кейс
Привод
механический
  • Раздвижной двухзахватный съемник ЗУБР 43310-160-100, внешний диаметр 30 - 145 мм, внутренний диаметр - фото 1
  • Раздвижной двухзахватный съемник ЗУБР 43310-160-100, внешний диаметр 30 - 145 мм, внутренний диаметр - фото 2
  • Раздвижной двухзахватный съемник ЗУБР 43310-160-100, внешний диаметр 30 - 145 мм, внутренний диаметр - фото 3
  • Раздвижной двухзахватный съемник ЗУБР 43310-160-100, внешний диаметр 30 - 145 мм, внутренний диаметр - фото 4
  • Раздвижной двухзахватный съемник ЗУБР 43310-160-100, внешний диаметр 30 - 145 мм, внутренний диаметр - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 120 руб. 
Начислим 34 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742030
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Раздвижной двухзахватный съемник ЗУБР 43310-160-100, внешний диаметр 30 - 145 мм, внутренний диаметр
2 120 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
съемник
Комплектация
Траверса для двух захватов, резьбовая втулка, кейс
Привод
механический
Количество лап
2
Max глубина рабочего пространства, мм
105
Max ширина рабочего пространства, мм
160
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
20х16х3
Вес, кг.
1.14

Описание товара Раздвижной двухзахватный съемник ЗУБР 43310-160-100, внешний диаметр 30 - 145 мм, внутренний диаметр

Съемник ЗУБР 43310-160-100 раздвижной 2-захватный 100мм профессионал Демонтаж как внутренних, так и наружных подшипников. Надежная фиксация снимаемого узла Широкий диапазон регулировки размеров для разнообразных деталей Стержневой винт с накатанной резьбой и конусной опорой



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Отзывы о товаре Раздвижной двухзахватный съемник ЗУБР 43310-160-100, внешний диаметр 30 - 145 мм, внутренний диаметр




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
съемник
Комплектация
Траверса для двух захватов, резьбовая втулка, кейс
Привод
механический
Количество лап
2
Max глубина рабочего пространства, мм
105
Max ширина рабочего пространства, мм
160
Страна производитель
Россия
Описание
Съемник ЗУБР 43310-160-100 раздвижной 2-захватный 100мм профессионал Демонтаж как внутренних, так и наружных подшипников. Надежная фиксация снимаемого узла Широкий диапазон регулировки размеров для разнообразных деталей Стержневой винт с накатанной резьбой и конусной опорой


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Раздвижной двухзахватный съемник ЗУБР 43310-160-100, внешний диаметр 30 - 145 мм, внутренний диаметр - стоимость товара 2120 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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