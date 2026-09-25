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Шарнирный двухзахватный съемник ЗУБР 43315-160, внешний диаметр 30 - 200 мм, внутренний диаметр 35 - купить с доставкой в Москве
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Шарнирный двухзахватный съемник ЗУБР 43315-160, внешний диаметр 30 - 200 мм, внутренний диаметр 35 -

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Шарнирный двухзахватный съемник ЗУБР 43315-160, внешний диаметр 30 - 200 мм, внутренний диаметр 35 - - фото 1
Шарнирный двухзахватный съемник ЗУБР 43315-160, внешний диаметр 30 - 200 мм, внутренний диаметр 35 - - фото 2
Шарнирный двухзахватный съемник ЗУБР 43315-160, внешний диаметр 30 - 200 мм, внутренний диаметр 35 - - фото 3
Шарнирный двухзахватный съемник ЗУБР 43315-160, внешний диаметр 30 - 200 мм, внутренний диаметр 35 - - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
съемник
  • Шарнирный двухзахватный съемник ЗУБР 43315-160, внешний диаметр 30 - 200 мм, внутренний диаметр 35 - - фото 1
  • Шарнирный двухзахватный съемник ЗУБР 43315-160, внешний диаметр 30 - 200 мм, внутренний диаметр 35 - - фото 2
  • Шарнирный двухзахватный съемник ЗУБР 43315-160, внешний диаметр 30 - 200 мм, внутренний диаметр 35 - - фото 3
  • Шарнирный двухзахватный съемник ЗУБР 43315-160, внешний диаметр 30 - 200 мм, внутренний диаметр 35 - - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 440 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742036
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Шарнирный двухзахватный съемник ЗУБР 43315-160, внешний диаметр 30 - 200 мм, внутренний диаметр 35 -
1 440 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
съемник
Количество лап
2
Max глубина рабочего пространства, мм
160
Max ширина рабочего пространства, мм
200
Тип бит
съемник
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х8х5
Вес, кг.
1.56

Описание товара Шарнирный двухзахватный съемник ЗУБР 43315-160, внешний диаметр 30 - 200 мм, внутренний диаметр 35 -

Шарнирный съемник, 2-захватный, 160 мм, ЗУБР Профессионал 43315-160 выполнен из прочной инструментальной стали. Модель упрощает снятие внутренних и внешних подшипников. Инструмент дополнительно закален для лучшего качества работы. Шестигранник позволяет использовать ключ или торцевую головку. Технические характери



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Отзывы о товаре Шарнирный двухзахватный съемник ЗУБР 43315-160, внешний диаметр 30 - 200 мм, внутренний диаметр 35 -




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
съемник
Количество лап
2
Max глубина рабочего пространства, мм
160
Max ширина рабочего пространства, мм
200
Тип бит
съемник
Страна производитель
Китай
Описание
Шарнирный съемник, 2-захватный, 160 мм, ЗУБР Профессионал 43315-160 выполнен из прочной инструментальной стали. Модель упрощает снятие внутренних и внешних подшипников. Инструмент дополнительно закален для лучшего качества работы. Шестигранник позволяет использовать ключ или торцевую головку. Технические характери


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Шарнирный двухзахватный съемник ЗУБР 43315-160, внешний диаметр 30 - 200 мм, внутренний диаметр 35 - - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 1440 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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