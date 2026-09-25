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Шарнирный двухзахватный съемник с серповидными захватами ЗУБР 43322-110, диаметр 40 - 150 мм купить с доставкой в Москве
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Шарнирный двухзахватный съемник с серповидными захватами ЗУБР 43322-110, диаметр 40 - 150 мм

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Шарнирный двухзахватный съемник с серповидными захватами ЗУБР 43322-110, диаметр 40 - 150 мм - фото 1
Шарнирный двухзахватный съемник с серповидными захватами ЗУБР 43322-110, диаметр 40 - 150 мм - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
съемник
Привод
механический
  • Шарнирный двухзахватный съемник с серповидными захватами ЗУБР 43322-110, диаметр 40 - 150 мм - фото 1
  • Шарнирный двухзахватный съемник с серповидными захватами ЗУБР 43322-110, диаметр 40 - 150 мм - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 770 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742047
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Шарнирный двухзахватный съемник с серповидными захватами ЗУБР 43322-110, диаметр 40 - 150 мм
1 770 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
съемник
Привод
механический
Количество лап
2
Max глубина рабочего пространства, мм
110
Max ширина рабочего пространства, мм
150
Min ширина рабочего пространства, мм
40
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х12х4
Вес, кг.
1.1

Описание товара Шарнирный двухзахватный съемник с серповидными захватами ЗУБР 43322-110, диаметр 40 - 150 мм

Шарнирный съемник 2-захватный 110 мм, ЗУБР Профессионал 43322-110 представляет собой качественный инструмент из инструментальной стали. Модель подойдет для подшипников диаметром от 40 до 150 мм. Закаленные губки выдерживают большие нагрузки.



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Отзывы о товаре Шарнирный двухзахватный съемник с серповидными захватами ЗУБР 43322-110, диаметр 40 - 150 мм




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
съемник
Привод
механический
Количество лап
2
Max глубина рабочего пространства, мм
110
Max ширина рабочего пространства, мм
150
Min ширина рабочего пространства, мм
40
Страна производитель
Китай
Описание
Шарнирный съемник 2-захватный 110 мм, ЗУБР Профессионал 43322-110 представляет собой качественный инструмент из инструментальной стали. Модель подойдет для подшипников диаметром от 40 до 150 мм. Закаленные губки выдерживают большие нагрузки.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Шарнирный двухзахватный съемник с серповидными захватами ЗУБР 43322-110, диаметр 40 - 150 мм - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 1770 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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