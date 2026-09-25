Шарнирный трехзахватный съемник с серповидными захватами ЗУБР 43323-110, диаметр 40 - 150 мм
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
съемник
Привод
механический
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 170 руб.
В наличии
Код товара: 742049
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
2 170 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
съемник
Привод
механический
Количество лап
3
Max глубина рабочего пространства, мм
110
Max ширина рабочего пространства, мм
150
Min ширина рабочего пространства, мм
40
Тип бит
съемник
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
19х10х10
Вес, кг.
1.3
Описание товара Шарнирный трехзахватный съемник с серповидными захватами ЗУБР 43323-110, диаметр 40 - 150 мм
Захваты съемника выкованы из качественной инструментальной стали, что обеспечивает долгий срок службы при работе с высокими нагрузками
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 2 090 руб.523 руб. в СплитТрехзахватный съемник внутренних обойм и подшипников ЗУБР 43325-...
-
В наличииЦена 2 120 руб.530 руб. в СплитРаздвижной двухзахватный съемник ЗУБР 43310-160-100, внешний диа...
-
В наличииЦена 2 210 руб.553 руб. в СплитШарнирный двухзахватный съемник ЗУБР 43315-205, внешний диаметр ...
-
В наличииЦена 2 340 руб.585 руб. в СплитИнструмент шоферский НИЗ 2Д, 15 предм., 1/2?, в пластиковом кейс...
-
В наличииЦена 2 530 руб.633 руб. в СплитШарнирный двухзахватный съемник с серповидными захватами ЗУБР 43...
-
В наличииЦена 2 540 руб.635 руб. в СплитБаллонный телескопический ключ с торцовыми головками ЗУБР 27525-...
-
В наличииЦена 2 630 руб.658 руб. в СплитШарнирный двухзахватный съемник с удлиненными захватами ЗУБР 433...
-
В наличииЦена 2 680 руб.670 руб. в СплитСкладной баллонный ключ-крест Kraftool 27574, 17-19-21-22 мм
-
В наличииЦена 2 850 руб.713 руб. в СплитШарнирный трехзахватный съемник ЗУБР 43318-205, внешний диаметр ...
-
В наличииЦена 2 890 руб.723 руб. в СплитШарнирный трехзахватный съемник с серповидными захватами ЗУБР 43...
-
В наличииЦена 2 990 руб.748 руб. в СплитНабор рихтовочный Matrix 10845, 3 молотка с фибергласовыми ручка...
-
В наличииЦена 3 070 руб.768 руб. в СплитРаздвижной трехзахватный съемник ЗУБР 43312-180-090, внешний диа...
Бренд
ЗУБР
Тип товара
съемник
Привод
механический
Количество лап
3
Max глубина рабочего пространства, мм
110
Max ширина рабочего пространства, мм
150
Min ширина рабочего пространства, мм
40
Тип бит
съемник
Страна производитель
Россия
Захваты съемника выкованы из качественной инструментальной стали, что обеспечивает долгий срок службы при работе с высокими нагрузками
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Шарнирный трехзахватный съемник с серповидными захватами ЗУБР 43323-110, диаметр 40 - 150 мм – стоимость товара 2170 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Шарнирный трехзахватный съемник с серповидными захватами ЗУБР 43323-110, диаметр 40 - 150 мм