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Шарнирный трехзахватный съемник с серповидными захватами ЗУБР 43323-110, диаметр 40 - 150 мм купить с доставкой в Москве
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Шарнирный трехзахватный съемник с серповидными захватами ЗУБР 43323-110, диаметр 40 - 150 мм

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Шарнирный трехзахватный съемник с серповидными захватами ЗУБР 43323-110, диаметр 40 - 150 мм - фото 1
Шарнирный трехзахватный съемник с серповидными захватами ЗУБР 43323-110, диаметр 40 - 150 мм - фото 2
Шарнирный трехзахватный съемник с серповидными захватами ЗУБР 43323-110, диаметр 40 - 150 мм - фото 3
Шарнирный трехзахватный съемник с серповидными захватами ЗУБР 43323-110, диаметр 40 - 150 мм - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
съемник
Привод
механический
  • Шарнирный трехзахватный съемник с серповидными захватами ЗУБР 43323-110, диаметр 40 - 150 мм - фото 1
  • Шарнирный трехзахватный съемник с серповидными захватами ЗУБР 43323-110, диаметр 40 - 150 мм - фото 2
  • Шарнирный трехзахватный съемник с серповидными захватами ЗУБР 43323-110, диаметр 40 - 150 мм - фото 3
  • Шарнирный трехзахватный съемник с серповидными захватами ЗУБР 43323-110, диаметр 40 - 150 мм - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 170 руб. 
Начислим 35 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742049
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Шарнирный трехзахватный съемник с серповидными захватами ЗУБР 43323-110, диаметр 40 - 150 мм
2 170 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
съемник
Привод
механический
Количество лап
3
Max глубина рабочего пространства, мм
110
Max ширина рабочего пространства, мм
150
Min ширина рабочего пространства, мм
40
Тип бит
съемник
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
19х10х10
Вес, кг.
1.3

Описание товара Шарнирный трехзахватный съемник с серповидными захватами ЗУБР 43323-110, диаметр 40 - 150 мм

Захваты съемника выкованы из качественной инструментальной стали, что обеспечивает долгий срок службы при работе с высокими нагрузками



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Отзывы о товаре Шарнирный трехзахватный съемник с серповидными захватами ЗУБР 43323-110, диаметр 40 - 150 мм




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
съемник
Привод
механический
Количество лап
3
Max глубина рабочего пространства, мм
110
Max ширина рабочего пространства, мм
150
Min ширина рабочего пространства, мм
40
Тип бит
съемник
Страна производитель
Россия
Описание
Захваты съемника выкованы из качественной инструментальной стали, что обеспечивает долгий срок службы при работе с высокими нагрузками


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Шарнирный трехзахватный съемник с серповидными захватами ЗУБР 43323-110, диаметр 40 - 150 мм – стоимость товара 2170 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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