Шарнирный двухзахватный съемник ЗУБР 43315-205, внешний диаметр 40 - 265 мм, внутренний диаметр 70 -
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Характеристики
Тип товара
съемник
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 210 руб.
В наличии
Код товара: 742037
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2 210 руб.
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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
съемник
Количество лап
2
Max глубина рабочего пространства, мм
205
Max ширина рабочего пространства, мм
230
Min ширина рабочего пространства, мм
0
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х10х5
Вес, кг.
2.68
Описание товара Шарнирный двухзахватный съемник ЗУБР 43315-205, внешний диаметр 40 - 265 мм, внутренний диаметр 70 -
Шарнирный съемник, 2-захватный, 205 мм, ЗУБР Профессионал 43315-205 выполнен из прочной инструментальной стали. Модель упрощает снятие внутренних и внешних подшипников. Благодаря дополнительной закалке рабочей части инструмента повышена прочность. Есть возможность работать с высокими нагрузками и большим количеством различных узлов.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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Бренд
ЗУБР
Тип товара
съемник
Количество лап
2
Max глубина рабочего пространства, мм
205
Max ширина рабочего пространства, мм
230
Min ширина рабочего пространства, мм
0
Страна производитель
Китай
Шарнирный съемник, 2-захватный, 205 мм, ЗУБР Профессионал 43315-205 выполнен из прочной инструментальной стали. Модель упрощает снятие внутренних и внешних подшипников. Благодаря дополнительной закалке рабочей части инструмента повышена прочность. Есть возможность работать с высокими нагрузками и большим количеством различных узлов.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Шарнирный двухзахватный съемник ЗУБР 43315-205, внешний диаметр 40 - 265 мм, внутренний диаметр 70 - - стоимость товара 2210 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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