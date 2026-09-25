Top.Mail.Ru
Voivod - Symphonique (0199584400815) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Voivod - Symphonique (0199584400815) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Voivod - Symphonique (0199584400815) - фото 1
Voivod - Symphonique (0199584400815) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
VOIVOD
Альбом (сингл)
Symphonique
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Voivod - Symphonique (0199584400815) - фото 1
  • Voivod - Symphonique (0199584400815) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 430 руб. 
Начислим 148 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748586
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Voivod - Symphonique (0199584400815) виниловая пластинка
4 430 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Century Media
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Century Media
Barcode
[0199584400815]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
VOIVOD
Альбом (сингл)
Symphonique
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Experiment, Holographic Thinking, The Unknown Knows, The End Of Dormancy, Into My Hypercube, Forgotten In Space, Cosmic Drama, Pre-Ignition, Nuclear War, Fall, Tribal Convictions, Astronomy Domine
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500

Описание товара Voivod - Symphonique (0199584400815) виниловая пластинка

Канадская метал-группа Vo?vod возвращается с "Symphonique", специальным концертным релизом, записанным совместно с Квебекским симфоническим оркестром. Издание на двойном 180 г виниле Альбом «Symphonique» содержит тщательно составленный сет-лист из лучших песен Vo?vod, включающий 12 композиций общей продолжительностью 73 минуты, аранжированных в оркестровом стиле. Запись была сделана вживую 4 июня 2025 года в Большом театре в Квебеке, Канада. «Symphonique» воспринимается как эпический фильм, представляющий новаторский футуристический металл Vo?vod в сопровождении звучания симфонического оркестра. Это чрезвычайно эффективный, естественный симбиоз, который успешно увлекает слушателя в еще одно фантастическое путешествие, не боясь при этом исследовать неизведанные территории.

Отзывы о товаре Voivod - Symphonique (0199584400815) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Century Media
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Century Media
Barcode
[0199584400815]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
VOIVOD
Альбом (сингл)
Symphonique
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Experiment, Holographic Thinking, The Unknown Knows, The End Of Dormancy, Into My Hypercube, Forgotten In Space, Cosmic Drama, Pre-Ignition, Nuclear War, Fall, Tribal Convictions, Astronomy Domine
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
США
Описание
Канадская метал-группа Vo?vod возвращается с "Symphonique", специальным концертным релизом, записанным совместно с Квебекским симфоническим оркестром. Издание на двойном 180 г виниле Альбом «Symphonique» содержит тщательно составленный сет-лист из лучших песен Vo?vod, включающий 12 композиций общей продолжительностью 73 минуты, аранжированных в оркестровом стиле. Запись была сделана вживую 4 июня 2025 года в Большом театре в Квебеке, Канада. «Symphonique» воспринимается как эпический фильм, представляющий новаторский футуристический металл Vo?vod в сопровождении звучания симфонического оркестра. Это чрезвычайно эффективный, естественный симбиоз, который успешно увлекает слушателя в еще одно фантастическое путешествие, не боясь при этом исследовать неизведанные территории.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Voivod - Symphonique (0199584400815) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 4430 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...