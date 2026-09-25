Ultravox - The Collection (Box) (0840401702574) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Ultravox - The Collection (Box) (0840401702574) виниловая пластинка
Это подарочное издание сборника Ultravox «The Collection» содержит оригинальный альбом 1984 года, ремастированный в двойной формат для оптимального качества звука, а также второй том с 14 дополнительными синглами, альтернативными и ранее не издававшимися версиями с 1986 по 2024 год под названием «The Collection II». Весь аудиоматериал был ремастирован с оригинальных лент и записан на половинной скорости компанией AIR Mastering. Жесткий футляр, содержащий 4 прозрачные виниловые пластинки в цветных обложках с двумя 4-страничными вставками со сменными изображениями обложек. Сборник лучших песен Ultravox 1984 года «The Collection» был продан тиражом более 2 миллионов копий по всему миру и стал трижды платиновым в Великобритании. В него вошли первые 14 синглов группы, выпущенные в период с 1980 по 1984 год. Среди самых известных треков — культовая песня «Vienna», гимн против ядерной войны «Dancing With Tears In My Eyes», классика новой волны «All Stood Still», а также «Hymn», «The Voice» и «Reap The Wild Wind».
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
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