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Boone Creek - Boone Creek (0888072763395) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Boone Creek - Boone Creek (0888072763395) виниловая пластинка

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Boone Creek
Альбом (сингл)
Boone Creek
Жанр
Этническая музыка. Фолк
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Boone Creek - Boone Creek (0888072763395) - фото 1
  • Boone Creek - Boone Creek (0888072763395) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 780 руб. 
Начислим 158 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748569
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Boone Creek - Boone Creek (0888072763395) виниловая пластинка
4 780 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Concord
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Concord
Barcode
[0888072763395]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Boone Creek
Альбом (сингл)
Boone Creek
Жанр
Этническая музыка. Фолк
Трек-лист
Dixieland, Dark Is The Night, Walkin' In Jerusalem, Gonna Settle Down, Drifting Too Far From The Shore, White House Blues, Boone Creek, The Memory Of Your Smile, Intro, Satisfy My Mind, Sugar Daddy, There Ain't Nobody Gonna Miss Me, Hitchhiking To California, Misty Wind, Georgia Sunrise, Dream Song
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500

Описание товара Boone Creek - Boone Creek (0888072763395) виниловая пластинка

Затерянное сокровище возвращается с новыми сюрпризами! После работы с JD Crowe and the New South будущие. легенды блюграсса Джерри Дуглас и Рики Скэггс основали Boone Creek (вместе с гитаристом Уэсом Голдингом и банджоистом Терри. Баукомом). Они раздвинули границы, создав звучание, сочетающее традиционный блюграсс с джемом и поп-музыкой. Этот альбом, заново записанный с оригинальных лент, включает четыре неизданных трека, которые намного опередили своё время. Окунитесь в атмосферу блюграсса 1970-х годов, как никогда прежде.

Отзывы о товаре Boone Creek - Boone Creek (0888072763395) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Concord
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Concord
Barcode
[0888072763395]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Boone Creek
Альбом (сингл)
Boone Creek
Жанр
Этническая музыка. Фолк
Трек-лист
Dixieland, Dark Is The Night, Walkin' In Jerusalem, Gonna Settle Down, Drifting Too Far From The Shore, White House Blues, Boone Creek, The Memory Of Your Smile, Intro, Satisfy My Mind, Sugar Daddy, There Ain't Nobody Gonna Miss Me, Hitchhiking To California, Misty Wind, Georgia Sunrise, Dream Song
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Затерянное сокровище возвращается с новыми сюрпризами! После работы с JD Crowe and the New South будущие. легенды блюграсса Джерри Дуглас и Рики Скэггс основали Boone Creek (вместе с гитаристом Уэсом Голдингом и банджоистом Терри. Баукомом). Они раздвинули границы, создав звучание, сочетающее традиционный блюграсс с джемом и поп-музыкой. Этот альбом, заново записанный с оригинальных лент, включает четыре неизданных трека, которые намного опередили своё время. Окунитесь в атмосферу блюграсса 1970-х годов, как никогда прежде.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Boone Creek - Boone Creek (0888072763395) виниловая пластинка - стоимость товара 4780 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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