Placebo - Placebo Re: Created - deluxe (5056167183631) виниловая пластинка
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Описание товара Placebo - Placebo Re: Created - deluxe (5056167183631) виниловая пластинка
«Placebo RE:CREATED» — это дань уважения 30-летию дебютного альбома группы. Задуманный как «режиссерская версия», этот проект представляет собой переосмысление оригинальных мастер-лент и их анализ через призму трех десятилетий живых выступлений. Этот релиз переносит звучание альбома в XXI век, завершая замысел альбома и бережно сохраняя его первоначальную целостность. Это баланс между эволюцией и сохранением; изысканное высказывание о работе, с которой все началось. Deluxe издание на двойном черном 180 г виниле включает дополнительно пять ремиксов на втором LP. Также в комплект входит 7" сингл на белом виниле, включающий два дополнительных бонус-трека, "Drowning By Numbers" и "HK Farewell". Спустя тридцать лет Placebo возвращаются к своему знаковому дебютному альбому с новым взглядом на "Placebo RE:CREATED". Новая версия, включающая переработанные и расширенные версии всех десяти треков с оригинального альбома, а также два бонус-трека из первоначального релиза, отражает эволюцию этих песен на протяжении десятилетий, сохраняя при этом их первозданный, оригинальный характер. Среди треков — знаковые синглы "Nancy Boy" и "36 Degrees", которые закрепили за Placebo репутацию группы, известной своими бесстрашными текстами и неординарным звучанием. Новые записи усиливают напористость и драйв, которые сделали оригиналы такими мощными, а также отражают рост и опыт группы со времени их дебюта. Альбом был воссоздан Брайаном Молко и Робом Кирваном с использованием оригинальных мастер-лент, а сведение выполнил Адам Нобл.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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