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Nirvana - MTV Unplugged In New York - deluxe (0602577307348) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Nirvana - MTV Unplugged In New York - deluxe (0602577307348) виниловая пластинка

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Nirvana - MTV Unplugged In New York - deluxe (0602577307348) виниловая пластинка - фото 1
Nirvana - MTV Unplugged In New York - deluxe (0602577307348) виниловая пластинка - фото 2
Nirvana - MTV Unplugged In New York - deluxe (0602577307348) виниловая пластинка - фото 3
Nirvana - MTV Unplugged In New York - deluxe (0602577307348) виниловая пластинка - фото 4
Nirvana - MTV Unplugged In New York - deluxe (0602577307348) виниловая пластинка - фото 5
Nirvana - MTV Unplugged In New York - deluxe (0602577307348) виниловая пластинка - фото 6
Nirvana - MTV Unplugged In New York - deluxe (0602577307348) виниловая пластинка - фото 7
Nirvana - MTV Unplugged In New York - deluxe (0602577307348) виниловая пластинка - фото 8
Nirvana - MTV Unplugged In New York - deluxe (0602577307348) виниловая пластинка - фото 9
Nirvana - MTV Unplugged In New York - deluxe (0602577307348) виниловая пластинка - фото 10
Nirvana - MTV Unplugged In New York - deluxe (0602577307348) виниловая пластинка - фото 11
Nirvana - MTV Unplugged In New York - deluxe (0602577307348) виниловая пластинка - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Nirvana
Альбом (сингл)
MTV Unplugged In New York
Жанр
Фолк-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Nirvana - MTV Unplugged In New York - deluxe (0602577307348) виниловая пластинка - фото 1
  • Nirvana - MTV Unplugged In New York - deluxe (0602577307348) виниловая пластинка - фото 2
  • Nirvana - MTV Unplugged In New York - deluxe (0602577307348) виниловая пластинка - фото 3
  • Nirvana - MTV Unplugged In New York - deluxe (0602577307348) виниловая пластинка - фото 4
  • Nirvana - MTV Unplugged In New York - deluxe (0602577307348) виниловая пластинка - фото 5
  • Nirvana - MTV Unplugged In New York - deluxe (0602577307348) виниловая пластинка - фото 6
  • Nirvana - MTV Unplugged In New York - deluxe (0602577307348) виниловая пластинка - фото 7
  • Nirvana - MTV Unplugged In New York - deluxe (0602577307348) виниловая пластинка - фото 8
  • Nirvana - MTV Unplugged In New York - deluxe (0602577307348) виниловая пластинка - фото 9
  • Nirvana - MTV Unplugged In New York - deluxe (0602577307348) виниловая пластинка - фото 10
  • Nirvana - MTV Unplugged In New York - deluxe (0602577307348) виниловая пластинка - фото 11
  • Nirvana - MTV Unplugged In New York - deluxe (0602577307348) виниловая пластинка - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 290 руб. 
Начислим 200 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 402686
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Nirvana - MTV Unplugged In New York - deluxe (0602577307348) виниловая пластинка
6 290 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Nirvana
filter_none Товар входит в коллекцию Nirvana

Коллекция Nirvana


Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602577307348]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Nirvana
Альбом (сингл)
MTV Unplugged In New York
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
About A Girl, Come As You Are, Jesus Doesnt Want Me For A Sunbeam, The Man Who Sold The World, Pennyroyal Tea, Dumb, Polly, On A Plain, Something In The Way, Plateau, Oh Me, Lake Of Fire, All Apologies, Where Did You Sleep Last Night?, Come As You Are (Rehearsal), Polly (Rehearsal), Plateau (Rehearsal), Pennyroyal Tea (Rehearsal), The Man Who Sold The World (Rehearsal)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Nirvana - MTV Unplugged In New York - deluxe (0602577307348) виниловая пластинка

Track List

A1About A Girl3:37
A2Come As You Are4:13
A3Jesus Doesn't Want Me For A Sunbeam4:37
A4The Man Who Sold The World4:20
B1Pennyroyal Tea3:40
B2Dumb2:52
B3Polly3:16
B4On A Plain3:44
B5Something In The Way4:01
C1Plateau3:38
C2Oh Me3:26
C3Lake Of Fire2:55
C4All Apologies4:23
C5Where Did You Sleep Last Night?5:07
D1Come As You Are (Rehearsal)4:42
D2Polly (Rehearsal)4:03
D3Plateau (Rehearsal)4:38
D4Pennyroyal Tea (Rehearsal)4:28
D5The Man Who Sold The World (Rehearsal)4:39

Отзывы о товаре Nirvana - MTV Unplugged In New York - deluxe (0602577307348) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602577307348]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Nirvana
Альбом (сингл)
MTV Unplugged In New York
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
About A Girl, Come As You Are, Jesus Doesnt Want Me For A Sunbeam, The Man Who Sold The World, Pennyroyal Tea, Dumb, Polly, On A Plain, Something In The Way, Plateau, Oh Me, Lake Of Fire, All Apologies, Where Did You Sleep Last Night?, Come As You Are (Rehearsal), Polly (Rehearsal), Plateau (Rehearsal), Pennyroyal Tea (Rehearsal), The Man Who Sold The World (Rehearsal)
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1About A Girl3:37
A2Come As You Are4:13
A3Jesus Doesn't Want Me For A Sunbeam4:37
A4The Man Who Sold The World4:20
B1Pennyroyal Tea3:40
B2Dumb2:52
B3Polly3:16
B4On A Plain3:44
B5Something In The Way4:01
C1Plateau3:38
C2Oh Me3:26
C3Lake Of Fire2:55
C4All Apologies4:23
C5Where Did You Sleep Last Night?5:07
D1Come As You Are (Rehearsal)4:42
D2Polly (Rehearsal)4:03
D3Plateau (Rehearsal)4:38
D4Pennyroyal Tea (Rehearsal)4:28
D5The Man Who Sold The World (Rehearsal)4:39
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Nirvana - MTV Unplugged In New York - deluxe (0602577307348) виниловая пластинка – стоимость товара 6290 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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