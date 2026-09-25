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Pink Fairies - NeverNeverLand (coloured) (0805772647114) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Pink Fairies - NeverNeverLand (coloured) (0805772647114) виниловая пластинка

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Pink Fairies - NeverNeverLand (coloured) (0805772647114) - фото 2
Pink Fairies - NeverNeverLand (coloured) (0805772647114) - фото 3
Pink Fairies - NeverNeverLand (coloured) (0805772647114) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Pink Fairies
Альбом (сингл)
NeverNeverLand
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Pink Fairies - NeverNeverLand (coloured) (0805772647114) - фото 1
  • Pink Fairies - NeverNeverLand (coloured) (0805772647114) - фото 2
  • Pink Fairies - NeverNeverLand (coloured) (0805772647114) - фото 3
  • Pink Fairies - NeverNeverLand (coloured) (0805772647114) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 620 руб. 
Начислим 126 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748502
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Pink Fairies - NeverNeverLand (coloured) (0805772647114) виниловая пластинка
3 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Floating World
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Floating World
Barcode
[0805772647114]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Pink Fairies
Альбом (сингл)
NeverNeverLand
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Do It, Heavenly Man, Say You Love Me, Wargirl, Never Never Land, Track One Side Two, Thor, Teenage Rebel, Uncle Harry's Last Freak-Out, The Dream Is Just Beginning
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500

Описание товара Pink Fairies - NeverNeverLand (coloured) (0805772647114) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Do It, Heavenly Man, Say You Love Me, Wargirl, Never Never Land, Track One Side Two, Thor, Teenage Rebel, Uncle Harry's Last Freak-Out, The Dream Is Just Beginning



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Pink Fairies - NeverNeverLand (coloured) (0805772647114) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Floating World
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Floating World
Barcode
[0805772647114]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Pink Fairies
Альбом (сингл)
NeverNeverLand
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Do It, Heavenly Man, Say You Love Me, Wargirl, Never Never Land, Track One Side Two, Thor, Teenage Rebel, Uncle Harry's Last Freak-Out, The Dream Is Just Beginning
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Do It, Heavenly Man, Say You Love Me, Wargirl, Never Never Land, Track One Side Two, Thor, Teenage Rebel, Uncle Harry's Last Freak-Out, The Dream Is Just Beginning


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Pink Fairies - NeverNeverLand (coloured) (0805772647114) виниловая пластинка - по цене 3620 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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