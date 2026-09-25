Danny L Harle - Cerulean (0191404158517) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Danny L Harle - Cerulean (0191404158517) виниловая пластинка
Cerulean — это путешествие в обширные, инопланетные звуковые ландшафты, где оглушительные басы и эйфорические трансовые синтезаторы сочетаются с классическими гармониями, тактильным звуковым дизайном и собственными полевыми записями Харле, запечатлевшими плеск волн о берег. Он воплощает стремление Харле к меланхолической эйфории — сочетание мегалофобного величия и первозданной человечности — вдохновленное фильмом Андрея Тарковского « Сталкер» существующее «на пороге между снами и реальностью». Стремясь найти «лучшие мелодии в исполнении лучших голосов», Харле привлек к сотрудничеству исключительный состав музыкантов, включая Кэролайн Полачек Клэрро Джулию Майклс PinkPantheress Oklou и MNEK а также более молодых исполнителей, таких как kacha и даже собственных дочерей. На протяжении 13 треков альбом Cerulean блестяще сочетает танцевальную энергию с эмоциональным резонансом. Между тем, широкий спектр влияний Харле — от гедонистического рейва до завораживающей серии видеоигр Dark Souls «Эйнштейна на пляже» Филипа Гласса а также композиторов эпохи Возрождения и Елизаветы I, таких как Монтеверди Томас Таллис и Уильям Бёрд — лежит в основе ослепительной, охватывающей разные жанры (и столетия) направленности альбома. Родившись в Северном Лондоне, Харл с раннего возраста был окружен авангардными концертами и поп-музыкой, что сформировало его уникальное музыкальное видение. Выйдя из новаторского коллектива PC Music с альбомом «Broken Flowers» 2013 года, он стал одним из самых смелых продюсеров поп-музыки, сотрудничая с такими артистами, как Charli XCX Carly Rae Jepsen Oklou FKA twigs Florence and The Machine Shygirl Dua Lipa а также став со-исполнительным продюсером получившего признание альбома Pang Кэролайн Полачек и впоследствии получив номинацию на премию GRAMMY за свою работу над песней «Desire, I Want to Turn Into You». Сочетая рейв-максимализм, классическую композицию и эмоциональную глубину, Cerulean — это последняя ступень творческого пути Харле, воплощающая его многолетнее увлечение красотой, чудом и неизведанным. «У меня просто есть безумное желание создавать свою собственную любимую музыку, — говорит он. — Это всё, чего я когда-либо хотел».
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Инструментальная музыка
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Инструментальная музыка
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