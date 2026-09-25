Snoop Dogg - 10 Til' Midnight (0788362974022) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Snoop Dogg
Альбом (сингл)
10 Til' Midnight
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 920 руб.
В наличии
Код товара: 748428
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Характеристики
Бренд
Second
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Second
Barcode
[0788362974022]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Snoop Dogg
Альбом (сингл)
10 Til' Midnight
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Step (ft. Swizz Beatz), Lied 2 U, Slid Off, Daddy Rich Interlude (ft. Richard Pryor), Stop Counting My Poccets, Og To Bg (ft. Kanobby), Dogg Wattup Doe (ft. Peezy), Leave That Dogg Alone, Pop My Shit (ft. Trinidad James), Rules, Bread Under The Bed (ft. Stresmatic), No Ticcet Needed (ft. Kanobby), Long Beachin (ft. Shawn Louisiana), QTSAMYAH (ft. October London)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500
Описание товара Snoop Dogg - 10 Til' Midnight (0788362974022) виниловая пластинка
Snoop Dogg вернулся со своим 22-м студийным альбомом — острым, как бритва, 35-минутным шедевром от легенд Западного побережья. Издание на виниле Сочетая корни Снупа в стиле G-funk с футуристическим звучанием, этот проект может похвастаться мощным продюсированием от Фаррелла Уильямса, Свизза Битца и Эрика Сермона. От клубной энергии «Step» до плавных, проникновенных глубин «QTSAMYAH» с участием обладательницы премии «Грэмми» October London, альбом представляет собой целенаправленное, кинематографическое путешествие, освещающее эволюцию мировой иконы. Это не просто альбом; это атмосфера напряжения, дополненная потрясающим короткометражным фильмом, доказывающим, что флоу Догга остается вне времени, даже в 2026 году.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Second
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Second
Barcode
[0788362974022]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Snoop Dogg
Альбом (сингл)
10 Til' Midnight
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Step (ft. Swizz Beatz), Lied 2 U, Slid Off, Daddy Rich Interlude (ft. Richard Pryor), Stop Counting My Poccets, Og To Bg (ft. Kanobby), Dogg Wattup Doe (ft. Peezy), Leave That Dogg Alone, Pop My Shit (ft. Trinidad James), Rules, Bread Under The Bed (ft. Stresmatic), No Ticcet Needed (ft. Kanobby), Long Beachin (ft. Shawn Louisiana), QTSAMYAH (ft. October London)
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Snoop Dogg вернулся со своим 22-м студийным альбомом — острым, как бритва, 35-минутным шедевром от легенд Западного побережья. Издание на виниле Сочетая корни Снупа в стиле G-funk с футуристическим звучанием, этот проект может похвастаться мощным продюсированием от Фаррелла Уильямса, Свизза Битца и Эрика Сермона. От клубной энергии «Step» до плавных, проникновенных глубин «QTSAMYAH» с участием обладательницы премии «Грэмми» October London, альбом представляет собой целенаправленное, кинематографическое путешествие, освещающее эволюцию мировой иконы. Это не просто альбом; это атмосфера напряжения, дополненная потрясающим короткометражным фильмом, доказывающим, что флоу Догга остается вне времени, даже в 2026 году.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Snoop Dogg - 10 Til' Midnight (0788362974022) виниловая пластинка – стоимость товара 2920 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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