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Opeth - Pale Communion (8719262043862) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Opeth - Pale Communion (8719262043862) виниловая пластинка

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Opeth - Pale Communion (8719262043862) - фото 1
Opeth - Pale Communion (8719262043862) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Opeth
Альбом (сингл)
PALE COMMUNION
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Opeth - Pale Communion (8719262043862) - фото 1
  • Opeth - Pale Communion (8719262043862) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 130 руб. 
Начислим 168 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748321
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Opeth - Pale Communion (8719262043862) виниловая пластинка
5 130 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262043862]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Opeth
Альбом (сингл)
PALE COMMUNION
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Eternal Rains Will Come, Cusp of Eternity, Moon Above, Sun Below, Elysian Woes, Goblin, River, Voice of Treason, Faith In Others
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500

Описание товара Opeth - Pale Communion (8719262043862) виниловая пластинка

Pale Communion — одиннадцатый студийный альбом шведской прогрессив-метал-группы Opeth, выпущенный первоначально в 2014 году Издание на 180 г виниле в гейтфолде С момента своего основания в Стокгольме в 1990 году Opeth во главе с вокалистом, гитаристом и автором песен Микаэлем Окерфельдтом является одним из самых самобытных коллективов в хард-музыке. Участники группы, выходцы из процветавшей тогда шведской дэт-метал сцены, с момента своих первых записей никогда не позволяли себя отнести к какой-либо стилистической категории или ограничить одним музыкальным жанром.



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре Opeth - Pale Communion (8719262043862) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262043862]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Opeth
Альбом (сингл)
PALE COMMUNION
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Eternal Rains Will Come, Cusp of Eternity, Moon Above, Sun Below, Elysian Woes, Goblin, River, Voice of Treason, Faith In Others
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Описание
Pale Communion — одиннадцатый студийный альбом шведской прогрессив-метал-группы Opeth, выпущенный первоначально в 2014 году Издание на 180 г виниле в гейтфолде С момента своего основания в Стокгольме в 1990 году Opeth во главе с вокалистом, гитаристом и автором песен Микаэлем Окерфельдтом является одним из самых самобытных коллективов в хард-музыке. Участники группы, выходцы из процветавшей тогда шведской дэт-метал сцены, с момента своих первых записей никогда не позволяли себя отнести к какой-либо стилистической категории или ограничить одним музыкальным жанром.


Теги товара: Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Opeth - Pale Communion (8719262043862) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 5130 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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