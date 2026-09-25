Dead Or Alive - Youthquake (8719262043671) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Dead Or Alive - Youthquake (8719262043671) виниловая пластинка
Youthquake — коммерческий прорыв британской поп-группы Dead or Alive. Альбом наиболее известен благодаря культовому синглу "You Spin Me Round (Like a Record)" с его захватывающим барабанным ритмом. Эпатажный образ группы, усиленный вокалистом Питом Бернсом, придал ей уникальную индивидуальность. Еще один огромный хит — диско-композиция "Lover Come Back to Me", в которой вокалист тоскует по возлюбленной. Глэм-рок и готическая музыка смешаны как в музыке, так и в имидже. Dead or Alive добились успеха в середине 1980-х и продали более 50 миллионов пластинок по всему миру. Основатель и вокалист Пит Бернс скончался в 2016 году, что положило конец существованию группы. Прошло 40 лет с момента выхода этого альбома, и Youthquake по-прежнему остается верным способом начать вечеринку!
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