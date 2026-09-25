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Carpenter Brut - Leather Temple (0198704784514) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Carpenter Brut - Leather Temple (0198704784514) виниловая пластинка

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Carpenter Brut - Leather Temple (0198704784514) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Carpenter Brut
Альбом (сингл)
Leather Temple
Жанр
Инструментальная музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Carpenter Brut - Leather Temple (0198704784514) - фото 1
  • Carpenter Brut - Leather Temple (0198704784514) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 970 руб. 
Начислим 136 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748275
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Carpenter Brut - Leather Temple (0198704784514) виниловая пластинка
3 970 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
No Quarter
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
No Quarter
Barcode
[0198704784514]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Carpenter Brut
Альбом (сингл)
Leather Temple
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
Ouverture (Deus Ex Machina), Major Threat, Leather Temple, She Rules the Ruins, Start Your Engines, Neon Requiem, Iron Sanctuary, The Misfits / The Rebels, Speed or Perish, The End Complete
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500

Описание товара Carpenter Brut - Leather Temple (0198704784514) виниловая пластинка

На протяжении десяти треков Leather Temple, третья и заключительная глава трилогии Leather, передает необузданную и нервную энергию, находящуюся где-то между насыщенным электро, индустриальной лихорадкой и синтетическим пульсом 90-х. Однако за этой интенсивностью скрывается также кинематографическое и оркестровое измерение, с аранжировками, которые расширяют горизонт и добавляют драматического размаха. Плотный формат, постоянная интенсивность: Leather Temple делает ставку на эффект, балансируя между непосредственностью и ощущением саундтрека к постапокалиптическому фильму. Черный винил в разворачивающемся конверте.

Отзывы о товаре Carpenter Brut - Leather Temple (0198704784514) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
No Quarter
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
No Quarter
Barcode
[0198704784514]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Carpenter Brut
Альбом (сингл)
Leather Temple
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
Ouverture (Deus Ex Machina), Major Threat, Leather Temple, She Rules the Ruins, Start Your Engines, Neon Requiem, Iron Sanctuary, The Misfits / The Rebels, Speed or Perish, The End Complete
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
На протяжении десяти треков Leather Temple, третья и заключительная глава трилогии Leather, передает необузданную и нервную энергию, находящуюся где-то между насыщенным электро, индустриальной лихорадкой и синтетическим пульсом 90-х. Однако за этой интенсивностью скрывается также кинематографическое и оркестровое измерение, с аранжировками, которые расширяют горизонт и добавляют драматического размаха. Плотный формат, постоянная интенсивность: Leather Temple делает ставку на эффект, балансируя между непосредственностью и ощущением саундтрека к постапокалиптическому фильму. Черный винил в разворачивающемся конверте.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Carpenter Brut - Leather Temple (0198704784514) виниловая пластинка - купить по цене 3970 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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