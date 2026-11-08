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Смартфон Honor 600 8/256Gb (5109CGYN) Gold купить с доставкой в Москве
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Смартфон Honor 600 8/256Gb (5109CGYN) Gold

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Смартфон Honor 600 8/256Gb (5109CGYN) Gold - фото 1
Смартфон Honor 600 8/256Gb (5109CGYN) Gold - фото 2
Смартфон Honor 600 8/256Gb (5109CGYN) Gold - фото 3
Смартфон Honor 600 8/256Gb (5109CGYN) Gold - фото 4
Смартфон Honor 600 8/256Gb (5109CGYN) Gold - фото 5
Смартфон Honor 600 8/256Gb (5109CGYN) Gold - фото 6
Смартфон Honor 600 8/256Gb (5109CGYN) Gold - фото 7
Смартфон Honor 600 8/256Gb (5109CGYN) Gold - фото 8
Смартфон Honor 600 8/256Gb (5109CGYN) Gold - фото 9
Смартфон Honor 600 8/256Gb (5109CGYN) Gold - фото 10
Смартфон Honor 600 8/256Gb (5109CGYN) Gold - фото 11
Смартфон Honor 600 8/256Gb (5109CGYN) Gold - фото 12
Смартфон Honor 600 8/256Gb (5109CGYN) Gold - фото 13
Смартфон Honor 600 8/256Gb (5109CGYN) Gold - фото 14
Смартфон Honor 600 8/256Gb (5109CGYN) Gold - фото 15
Смартфон Honor 600 8/256Gb (5109CGYN) Gold - фото 16
Смартфон Honor 600 8/256Gb (5109CGYN) Gold - фото 17
Смартфон Honor 600 8/256Gb (5109CGYN) Gold - фото 18
Смартфон Honor 600 8/256Gb (5109CGYN) Gold - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смартфон
Линейка
Honor 600
Цвет
бежевый
Диагональ экрана, дюйм
6.57
Разрешение экрана
2728x1264
Процессор
Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4
Оперативная память
8
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
  • Смартфон Honor 600 8/256Gb (5109CGYN) Gold - фото 1
  • Смартфон Honor 600 8/256Gb (5109CGYN) Gold - фото 2
  • Смартфон Honor 600 8/256Gb (5109CGYN) Gold - фото 3
  • Смартфон Honor 600 8/256Gb (5109CGYN) Gold - фото 4
  • Смартфон Honor 600 8/256Gb (5109CGYN) Gold - фото 5
  • Смартфон Honor 600 8/256Gb (5109CGYN) Gold - фото 6
  • Смартфон Honor 600 8/256Gb (5109CGYN) Gold - фото 7
  • Смартфон Honor 600 8/256Gb (5109CGYN) Gold - фото 8
  • Смартфон Honor 600 8/256Gb (5109CGYN) Gold - фото 9
  • Смартфон Honor 600 8/256Gb (5109CGYN) Gold - фото 10
  • Смартфон Honor 600 8/256Gb (5109CGYN) Gold - фото 11
  • Смартфон Honor 600 8/256Gb (5109CGYN) Gold - фото 12
  • Смартфон Honor 600 8/256Gb (5109CGYN) Gold - фото 13
  • Смартфон Honor 600 8/256Gb (5109CGYN) Gold - фото 14
  • Смартфон Honor 600 8/256Gb (5109CGYN) Gold - фото 15
  • Смартфон Honor 600 8/256Gb (5109CGYN) Gold - фото 16
  • Смартфон Honor 600 8/256Gb (5109CGYN) Gold - фото 17
  • Смартфон Honor 600 8/256Gb (5109CGYN) Gold - фото 18
  • Смартфон Honor 600 8/256Gb (5109CGYN) Gold - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
43 340 руб. 
Начислим 694 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748127
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Смартфон Honor 600 8/256Gb (5109CGYN) Gold
43 340 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
HONOR
Тип товара
Смартфон
Комплектация
Смартфон, документация, зарядное устройство, защитная пленка (наклеена на экран), кабель USB Type-C, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти
Линейка
Honor 600
Цвет
бежевый
Материал корпуса
металл, пластик, стекло
Складной
нет
Влагозащищенный корпус
да
Класс защиты
IP68/IP69K
Диагональ экрана, дюйм
6.57
Разрешение экрана
2728x1264
Частота обновления, Гц
120
Процессор
Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4
Частота процессора, МГц
2800
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
8
Встроенная память
256
Слот для карты памяти
нет
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
50
Камера, МП
200МП+12МП
Количество основных (тыловых) камер
2
Wi-Fi
802.11 ax
Bluetooth
5.4
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou, QZSS
Аккумулятор
Si-C
Время работы в режиме ожидания
854
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Функция беспроводной зарядки
нет
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х8х5
Вес, г.
380

Описание товара Смартфон Honor 600 8/256Gb (5109CGYN) Gold

**Смартфон HONOR 600 8+256Gb, золотистый (5109CGYN)** Погрузитесь в мир ярких эмоций с смартфоном HONOR 600! Устройство сочетает в себе стильный дизайн, высокую производительность и передовые технологии. **Почему стоит выбрать HONOR 600?** * **Потрясающий дисплей:** AMOLED-экран с разрешением 2728 x 1264 и диагональю 6,57 дюйма подарит вам невероятно чёткое и яркое изображение. Частота обновления 120 Гц обеспечивает плавность динамичных сцен. * **Высокая производительность:** мощный процессор Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 и 8 ГБ оперативной памяти позволяют справляться с многозадачностью и требовательными приложениями без задержек. * **Достаточно места для всех ваших файлов:** 256 ГБ встроенной памяти позволят хранить множество приложений, фото и видео. * **Долгое время работы:** ёмкий аккумулятор на 7000 мАч обеспечит продолжительное использование без необходимости частой подзарядки. Поддержка быстрой зарядки сделает процесс зарядки ещё удобнее. * **Безопасность и удобство:** сканер отпечатков пальцев поможет защитить ваши данные, а поддержка NFC откроет возможности для бесконтактных платежей. * **Подключение без ограничений:** две SIM-карты, современный стандарт Wi-Fi 802.11ax и Bluetooth 5.4 для стабильного соединения с другими устройствами. * **Защита от воды и пыли:** класс пылевлагозащиты IP69K гарантирует надёжную защиту в различных условиях. Стильный золотистый корпус из стекла и моноблочная конструкция делают HONOR 600 не только мощным, но и эстетически привлекательным устройством. Операционная система Android 16 открывает доступ к последним обновлениям и функциям. Выберите HONOR 600 — выберите качество и стиль!

Отзывы о товаре Смартфон Honor 600 8/256Gb (5109CGYN) Gold




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Характеристики
Бренд
HONOR
Тип товара
Смартфон
Комплектация
Смартфон, документация, зарядное устройство, защитная пленка (наклеена на экран), кабель USB Type-C, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти
Линейка
Honor 600
Цвет
бежевый
Материал корпуса
металл, пластик, стекло
Складной
нет
Влагозащищенный корпус
да
Класс защиты
IP68/IP69K
Диагональ экрана, дюйм
6.57
Разрешение экрана
2728x1264
Частота обновления, Гц
120
Развернуть
Процессор
Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4
Частота процессора, МГц
2800
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
8
Встроенная память
256
Слот для карты памяти
нет
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
50
Камера, МП
200МП+12МП
Количество основных (тыловых) камер
2
Wi-Fi
802.11 ax
Bluetooth
5.4
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou, QZSS
Аккумулятор
Si-C
Время работы в режиме ожидания
854
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Функция беспроводной зарядки
нет
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Описание
**Смартфон HONOR 600 8+256Gb, золотистый (5109CGYN)** Погрузитесь в мир ярких эмоций с смартфоном HONOR 600! Устройство сочетает в себе стильный дизайн, высокую производительность и передовые технологии. **Почему стоит выбрать HONOR 600?** * **Потрясающий дисплей:** AMOLED-экран с разрешением 2728 x 1264 и диагональю 6,57 дюйма подарит вам невероятно чёткое и яркое изображение. Частота обновления 120 Гц обеспечивает плавность динамичных сцен. * **Высокая производительность:** мощный процессор Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 и 8 ГБ оперативной памяти позволяют справляться с многозадачностью и требовательными приложениями без задержек. * **Достаточно места для всех ваших файлов:** 256 ГБ встроенной памяти позволят хранить множество приложений, фото и видео. * **Долгое время работы:** ёмкий аккумулятор на 7000 мАч обеспечит продолжительное использование без необходимости частой подзарядки. Поддержка быстрой зарядки сделает процесс зарядки ещё удобнее. * **Безопасность и удобство:** сканер отпечатков пальцев поможет защитить ваши данные, а поддержка NFC откроет возможности для бесконтактных платежей. * **Подключение без ограничений:** две SIM-карты, современный стандарт Wi-Fi 802.11ax и Bluetooth 5.4 для стабильного соединения с другими устройствами. * **Защита от воды и пыли:** класс пылевлагозащиты IP69K гарантирует надёжную защиту в различных условиях. Стильный золотистый корпус из стекла и моноблочная конструкция делают HONOR 600 не только мощным, но и эстетически привлекательным устройством. Операционная система Android 16 открывает доступ к последним обновлениям и функциям. Выберите HONOR 600 — выберите качество и стиль!
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Отзывы


Смартфон Honor 600 8/256Gb (5109CGYN) Gold - этот товар вы можете купить по цене 43340 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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