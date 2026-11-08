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Смартфон Huawei Nova 16S 12/512Gb (51099BTA) Pink\Blue купить с доставкой в Москве
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Смартфон Huawei Nova 16S 12/512Gb (51099BTA) PinkBlue

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Мобильный телефон NOVA 16S 12/512GB EMA-LX9 PINK\BLUE 51099BTA HUAWEI - фото 1
Мобильный телефон NOVA 16S 12/512GB EMA-LX9 PINK\BLUE 51099BTA HUAWEI - фото 2
Мобильный телефон NOVA 16S 12/512GB EMA-LX9 PINK\BLUE 51099BTA HUAWEI - фото 3
Мобильный телефон NOVA 16S 12/512GB EMA-LX9 PINK\BLUE 51099BTA HUAWEI - фото 4
Мобильный телефон NOVA 16S 12/512GB EMA-LX9 PINK\BLUE 51099BTA HUAWEI - фото 5
Мобильный телефон NOVA 16S 12/512GB EMA-LX9 PINK\BLUE 51099BTA HUAWEI - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смартфон
Линейка
Huawei Nova 16s
Цвет
перламутровый
Диагональ экрана, дюйм
6.68
Разрешение экрана
2800x1280
Процессор
HiSilicon Kirin 8020
Оперативная память
12
Встроенная память
512
Количество SIM-карт
2
  • Мобильный телефон NOVA 16S 12/512GB EMA-LX9 PINK\BLUE 51099BTA HUAWEI - фото 1
  • Мобильный телефон NOVA 16S 12/512GB EMA-LX9 PINK\BLUE 51099BTA HUAWEI - фото 2
  • Мобильный телефон NOVA 16S 12/512GB EMA-LX9 PINK\BLUE 51099BTA HUAWEI - фото 3
  • Мобильный телефон NOVA 16S 12/512GB EMA-LX9 PINK\BLUE 51099BTA HUAWEI - фото 4
  • Мобильный телефон NOVA 16S 12/512GB EMA-LX9 PINK\BLUE 51099BTA HUAWEI - фото 5
  • Мобильный телефон NOVA 16S 12/512GB EMA-LX9 PINK\BLUE 51099BTA HUAWEI - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
39 450 руб. 
Начислим 632 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 750891
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Смартфон Huawei Nova 16S 12/512Gb (51099BTA) Pink\Blue
39 450 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Huawei
Тип товара
Смартфон
Комплектация
чехол, скрепка для извлечения SIM-карты, адаптер питания, USB-кабель, документация, защитная пленка
Линейка
Huawei Nova 16s
Цвет
перламутровый
Материал корпуса
алюминий, пластик
Диагональ экрана, дюйм
6.68
Разрешение экрана
2800x1280
Частота обновления, Гц
120
Процессор
HiSilicon Kirin 8020
Частота процессора, МГц
2290
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
12
Встроенная память
512
Слот для карты памяти
нет
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
50
Камера, МП
50+50+50+1.5 Мп
Количество основных (тыловых) камер
3
Wi-Fi
802.11 be
Bluetooth
6
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou, QZSS
Аккумулятор
Si-C
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х4
Вес, г.
300

Описание товара Смартфон Huawei Nova 16S 12/512Gb (51099BTA) PinkBlue

**Смартфон Huawei Nova 16S 12+256GB, голубой перламутровый (51099BSU)** Погрузитесь в мир ярких эмоций с смартфоном Huawei Nova 16S! Устройство сочетает в себе стильный дизайн и передовые технологии, чтобы удовлетворить самые высокие требования. **Почему стоит выбрать Huawei Nova 16S?** * **Мощный процессор Kirin 8020** от HiSilicon обеспечивает быструю и плавную работу даже при многозадачности. * **OLED-дисплей с разрешением 2800 x 1280 и диагональю 6,68 дюйма** порадует вас сочными цветами и чётким изображением. * **Частота обновления экрана 120 Гц** делает динамичные сцены максимально плавными. * **Три тыловые камеры** помогут создавать потрясающие фотографии. * **12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти** — достаточно места для всех ваших приложений, фото и видео. * **Ёмкий аккумулятор на 7000 мАч** с поддержкой быстрой зарядки позволит долго не беспокоиться о подзарядке. **Дополнительные преимущества:** * поддержка двух SIM-карт; * наличие NFC для удобных бесконтактных платежей; * Bluetooth 6.0 для стабильного соединения с внешними устройствами; * ИК-порт (IrDA) для управления бытовой техникой; * сканер отпечатков пальцев и распознавание лица для надёжной защиты ваших данных. Стильный серо-голубой корпус из пластика и современный интерфейс USB Type-C делают этот смартфон не только мощным, но и эстетически привлекательным. Wi-Fi 802.11be гарантирует быстрое подключение к сети. Выберите Huawei Nova 16S — выберите качество и стиль!

Отзывы о товаре Смартфон Huawei Nova 16S 12/512Gb (51099BTA) PinkBlue




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Характеристики
Бренд
Huawei
Тип товара
Смартфон
Комплектация
чехол, скрепка для извлечения SIM-карты, адаптер питания, USB-кабель, документация, защитная пленка
Линейка
Huawei Nova 16s
Цвет
перламутровый
Материал корпуса
алюминий, пластик
Диагональ экрана, дюйм
6.68
Разрешение экрана
2800x1280
Частота обновления, Гц
120
Процессор
HiSilicon Kirin 8020
Частота процессора, МГц
2290
Количество ядер
8
Развернуть
Операционная система
Android
Оперативная память
12
Встроенная память
512
Слот для карты памяти
нет
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
50
Камера, МП
50+50+50+1.5 Мп
Количество основных (тыловых) камер
3
Wi-Fi
802.11 be
Bluetooth
6
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou, QZSS
Аккумулятор
Si-C
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Описание
**Смартфон Huawei Nova 16S 12+256GB, голубой перламутровый (51099BSU)** Погрузитесь в мир ярких эмоций с смартфоном Huawei Nova 16S! Устройство сочетает в себе стильный дизайн и передовые технологии, чтобы удовлетворить самые высокие требования. **Почему стоит выбрать Huawei Nova 16S?** * **Мощный процессор Kirin 8020** от HiSilicon обеспечивает быструю и плавную работу даже при многозадачности. * **OLED-дисплей с разрешением 2800 x 1280 и диагональю 6,68 дюйма** порадует вас сочными цветами и чётким изображением. * **Частота обновления экрана 120 Гц** делает динамичные сцены максимально плавными. * **Три тыловые камеры** помогут создавать потрясающие фотографии. * **12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти** — достаточно места для всех ваших приложений, фото и видео. * **Ёмкий аккумулятор на 7000 мАч** с поддержкой быстрой зарядки позволит долго не беспокоиться о подзарядке. **Дополнительные преимущества:** * поддержка двух SIM-карт; * наличие NFC для удобных бесконтактных платежей; * Bluetooth 6.0 для стабильного соединения с внешними устройствами; * ИК-порт (IrDA) для управления бытовой техникой; * сканер отпечатков пальцев и распознавание лица для надёжной защиты ваших данных. Стильный серо-голубой корпус из пластика и современный интерфейс USB Type-C делают этот смартфон не только мощным, но и эстетически привлекательным. Wi-Fi 802.11be гарантирует быстрое подключение к сети. Выберите Huawei Nova 16S — выберите качество и стиль!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Смартфон Huawei Nova 16S 12/512Gb (51099BTA) Pink\Blue - купить по цене 39450 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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