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Смартфон Huawei Nova 16S Pro 12/256Gb (51099BSH) Blue купить с доставкой в Москве
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Смартфон Huawei Nova 16S Pro 12/256Gb (51099BSH) Blue

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Мобильный телефон NOVA 16S PRO 12/256GB CRS-LX9 BLUE 51099BSH HUAWEI - фото 1
Мобильный телефон NOVA 16S PRO 12/256GB CRS-LX9 BLUE 51099BSH HUAWEI - фото 2
Мобильный телефон NOVA 16S PRO 12/256GB CRS-LX9 BLUE 51099BSH HUAWEI - фото 3
Мобильный телефон NOVA 16S PRO 12/256GB CRS-LX9 BLUE 51099BSH HUAWEI - фото 4
Мобильный телефон NOVA 16S PRO 12/256GB CRS-LX9 BLUE 51099BSH HUAWEI - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Huawei Nova 16s Pro
Цвет
голубой
Диагональ экрана, дюйм
6.84
Разрешение экрана
2856x1320
Процессор
Kirin 9010S
Оперативная память
12
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
  • Мобильный телефон NOVA 16S PRO 12/256GB CRS-LX9 BLUE 51099BSH HUAWEI - фото 1
  • Мобильный телефон NOVA 16S PRO 12/256GB CRS-LX9 BLUE 51099BSH HUAWEI - фото 2
  • Мобильный телефон NOVA 16S PRO 12/256GB CRS-LX9 BLUE 51099BSH HUAWEI - фото 3
  • Мобильный телефон NOVA 16S PRO 12/256GB CRS-LX9 BLUE 51099BSH HUAWEI - фото 4
  • Мобильный телефон NOVA 16S PRO 12/256GB CRS-LX9 BLUE 51099BSH HUAWEI - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
47 620 руб. 
Начислим 762 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 750886
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Смартфон Huawei Nova 16S Pro 12/256Gb (51099BSH) Blue
47 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Huawei
Комплектация
чехол, скрепка для извлечения SIM-карты, адаптер питания, USB-кабель, документация, защитная пленка
Линейка
Huawei Nova 16s Pro
Цвет
голубой
Материал корпуса
алюминий, стекло
Складной
нет
Влагозащищенный корпус
да
Класс защиты
IP65
Диагональ экрана, дюйм
6.84
Разрешение экрана
2856x1320
Частота обновления, Гц
120
Процессор
Kirin 9010S
Частота процессора, МГц
2500
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
12
Встроенная память
256
Слот для карты памяти
нет
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
нет
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
50
Камера, МП
200+50+50+1.5 Мп
Количество основных (тыловых) камер
4
Wi-Fi
802.11 be
Bluetooth
6
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou, QZSS
Аккумулятор
Si-C
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х4
Вес, г.
300

Описание товара Смартфон Huawei Nova 16S Pro 12/256Gb (51099BSH) Blue

**Смартфон Huawei Nova 16S Pro 12+256GB, голубой (51099BSH)** Погрузитесь в мир ярких эмоций с смартфоном Huawei Nova 16S Pro! Устройство 2026 года порадует вас высоким уровнем производительности и впечатляющими техническими характеристиками. **Почему стоит выбрать Huawei Nova 16S Pro?** * **Мощный процессор Kirin 9010S** от HiSilicon обеспечивает быструю и плавную работу даже при многозадачности. * **OLED-дисплей с разрешением 2856 x 1320 и диагональю 6,84 дюйма** — наслаждайтесь кристально чистым и ярким изображением. * **Частота обновления экрана 120 Гц** — движения на экране будут плавными и реалистичными. * **4 тыловые камеры** — делайте потрясающие снимки в любых условиях. * **12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти** — достаточно места для всех ваших приложений, фото и видео. * **Ёмкий аккумулятор на 7000 мАч с поддержкой быстрой зарядки** — долго работайте без подзарядки. **Дополнительные преимущества:** * поддержка двух SIM-карт; * наличие NFC и Bluetooth 6.0 для удобного обмена данными; * ИК-порт (IrDA) для управления бытовой техникой; * сканер отпечатков пальцев и распознавание лица для надёжной защиты ваших данных; * класс пылевлагозащиты IP65 — смартфон устойчив к пыли и воде; * проводной интерфейс USB Type-C. Стильный корпус из стекла в голубом цвете и моноблочная конструкция делают Huawei Nova 16S Pro не только мощным, но и эстетически привлекательным устройством. Не упустите шанс приобрести современный и функциональный смартфон по выгодной цене!

Отзывы о товаре Смартфон Huawei Nova 16S Pro 12/256Gb (51099BSH) Blue




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Характеристики
Бренд
Huawei
Комплектация
чехол, скрепка для извлечения SIM-карты, адаптер питания, USB-кабель, документация, защитная пленка
Линейка
Huawei Nova 16s Pro
Цвет
голубой
Материал корпуса
алюминий, стекло
Складной
нет
Влагозащищенный корпус
да
Класс защиты
IP65
Диагональ экрана, дюйм
6.84
Разрешение экрана
2856x1320
Частота обновления, Гц
120
Развернуть
Процессор
Kirin 9010S
Частота процессора, МГц
2500
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
12
Встроенная память
256
Слот для карты памяти
нет
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
нет
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
50
Камера, МП
200+50+50+1.5 Мп
Количество основных (тыловых) камер
4
Wi-Fi
802.11 be
Bluetooth
6
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou, QZSS
Аккумулятор
Si-C
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Описание
**Смартфон Huawei Nova 16S Pro 12+256GB, голубой (51099BSH)** Погрузитесь в мир ярких эмоций с смартфоном Huawei Nova 16S Pro! Устройство 2026 года порадует вас высоким уровнем производительности и впечатляющими техническими характеристиками. **Почему стоит выбрать Huawei Nova 16S Pro?** * **Мощный процессор Kirin 9010S** от HiSilicon обеспечивает быструю и плавную работу даже при многозадачности. * **OLED-дисплей с разрешением 2856 x 1320 и диагональю 6,84 дюйма** — наслаждайтесь кристально чистым и ярким изображением. * **Частота обновления экрана 120 Гц** — движения на экране будут плавными и реалистичными. * **4 тыловые камеры** — делайте потрясающие снимки в любых условиях. * **12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти** — достаточно места для всех ваших приложений, фото и видео. * **Ёмкий аккумулятор на 7000 мАч с поддержкой быстрой зарядки** — долго работайте без подзарядки. **Дополнительные преимущества:** * поддержка двух SIM-карт; * наличие NFC и Bluetooth 6.0 для удобного обмена данными; * ИК-порт (IrDA) для управления бытовой техникой; * сканер отпечатков пальцев и распознавание лица для надёжной защиты ваших данных; * класс пылевлагозащиты IP65 — смартфон устойчив к пыли и воде; * проводной интерфейс USB Type-C. Стильный корпус из стекла в голубом цвете и моноблочная конструкция делают Huawei Nova 16S Pro не только мощным, но и эстетически привлекательным устройством. Не упустите шанс приобрести современный и функциональный смартфон по выгодной цене!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Смартфон Huawei Nova 16S Pro 12/256Gb (51099BSH) Blue - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 47620 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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