Смартфон Huawei Nova 16S 12/512Gb (51099BSY) Blue
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Смартфон Huawei Nova 16S 12/512Gb (51099BSY) Blue
**Смартфон Huawei Nova 16S 12+512GB, голубой (51099BSY)** Погрузитесь в мир ярких эмоций с смартфоном Huawei Nova 16S! Стильный дизайн, впечатляющие технические характеристики и широкие возможности — всё, что нужно для комфортного использования. **Почему стоит выбрать Huawei Nova 16S?** * **Мощный процессор Kirin 8020** от HiSilicon обеспечивает высокую производительность и плавную работу приложений. * **Большой OLED-дисплей с диагональю 6,68 дюйма и разрешением 2800 x 1280 пикселей** порадует вас чёткой и насыщенной картинкой. * **Частота обновления экрана 120 Гц** делает изображение максимально плавным — идеально для игр и просмотра видео. * **Три тыловые камеры** помогут создавать потрясающие снимки в любых условиях. * **12 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти** — достаточно места для всех ваших приложений, фото и видео. * **Ёмкий аккумулятор на 7000 мАч** с поддержкой быстрой зарядки позволит дольше наслаждаться любимыми занятиями без подзарядки. **Дополнительные преимущества:** * поддержка двух SIM-карт; * наличие NFC для удобных бесконтактных платежей; * Bluetooth 6.0 для стабильного соединения с внешними устройствами; * сканер отпечатков пальцев и распознавание лица для надёжной защиты ваших данных; * ИК-порт (IrDA) для управления бытовой техникой; * проводной интерфейс USB Type-C. Стильный пластиковый корпус голубого цвета сделает ваш смартфон не только мощным инструментом, но и модным аксессуаром. Не упустите шанс приобрести Huawei Nova 16S и насладиться всеми преимуществами современного смартфона!
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Samsung, Tecno, Honor, Huawei, Infinix, Realme, Белый, Зеленый, Оранжевый, Фиолетовый
Теги товара: 512 GB, 12 GB, С NFC, С GPS, С Type-C, Две SIM-карты, Для пожилых людей, С NFC, Две SIM-карты
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 38 580 руб.9645 руб. в СплитСмартфон Samsung Galaxy A57 5G 8/128Gb (SM-A576BZAECAU) Gray
-
В наличииЦена 38 580 руб.9645 руб. в СплитСмартфон Samsung Galaxy A57 5G 8/128Gb (SM-A576BDBECAU) Blue
-
В наличииЦена 38 580 руб.9645 руб. в СплитСмартфон Samsung Galaxy A57 5G 8/128Gb (SM-A576BZVECAU) Lilac
-
В наличииЦена 39 230 руб. 44 790 руб.9808 руб. в СплитСмартфон Realme 16 Pro 8/256Gb Бежевый
-
В наличииЦена 39 230 руб. 44 790 руб.9808 руб. в СплитСмартфон Realme 16 Pro 8/256Gb Графитовый
-
В наличииЦена 39 230 руб. 44 790 руб.9808 руб. в СплитСмартфон Realme 16 Pro 8/256Gb Сиреневый
-
В наличииЦена 39 420 руб.9855 руб. в СплитСмартфон Huawei Nova 15 Pro 12/512Gb 51098TSB Black
-
В наличииЦена 39 450 руб.9863 руб. в СплитСмартфон Huawei Nova 16S 12/512Gb (51099BTA) Pink\Blue
-
В наличииЦена 39 450 руб.9863 руб. в СплитСмартфон Huawei Nova 16S 12/512Gb (51099BSX) White
-
В наличииЦена 39 450 руб.9863 руб. в СплитСмартфон Huawei Nova 16S 12/512Gb (51099BSW) Black
-
В наличииЦена 39 890 руб.9973 руб. в СплитСмартфон Honor 400 12/256Gb Black
-
В наличииЦена 39 890 руб.9973 руб. в СплитСмартфон Honor 400 12/256Gb Silver
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Samsung, Tecno, Honor, Huawei, Infinix, Realme, Белый, Зеленый, Оранжевый, Фиолетовый
Теги товара: 512 GB, 12 GB, С NFC, С GPS, С Type-C, Две SIM-карты, Для пожилых людей, С NFC, Две SIM-карты
Отзывы о товаре Смартфон Huawei Nova 16S 12/512Gb (51099BSY) Blue