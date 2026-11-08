Смартфон Huawei Pura 90s Pro 12/256Gb (51098YXM) White
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Смартфон Huawei Pura 90s Pro 12/256Gb (51098YXM) White
Смартфон HUAWEI Pura 90s Pro оснащен 6,6-дюймовым LTPO OLED-экраном с разрешением 2760?1256 пикселей и адаптивной частотой обновления от 1 до 120 Гц. Аппаратная основа устройства состоит из процессора Kirin 9030S, 12 ГБ оперативной памяти и встроенного накопителя емкостью 256 ГБ. Тройной блок тыльной камеры XMAGE включает основной модуль на 50 Мп с изменяемой физической диафрагмой f/1.4–f/4.0 и оптической стабилизацией, 50-Мп телеобъектив с 4-кратным оптическим увеличением и функцией макросъемки, а также ультраширокоугольный датчик на 12,5 Мп. Автономность обеспечивает аккумулятор емкостью до 6000 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 66 Вт и беспроводной до 50 Вт. Корпус защищен от влаги и пыли по стандартам IP68/IP69, а в качестве программной платформы используется оболочка EMUI 16.
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Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Samsung, Tecno, Honor, Huawei, Infinix, Realme, Зеленый, Оранжевый, Фиолетовый, 64 GB
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