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Смартфон Huawei Nova 16S Pro 12/512Gb (51099BSD) Blue купить с доставкой в Москве
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Смартфон Huawei Nova 16S Pro 12/512Gb (51099BSD) Blue

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Мобильный телефон NOVA 16S PRO 12/512GB CRS-LX9 BLUE 51099BSD HUAWEI - фото 1
Мобильный телефон NOVA 16S PRO 12/512GB CRS-LX9 BLUE 51099BSD HUAWEI - фото 2
Мобильный телефон NOVA 16S PRO 12/512GB CRS-LX9 BLUE 51099BSD HUAWEI - фото 3
Мобильный телефон NOVA 16S PRO 12/512GB CRS-LX9 BLUE 51099BSD HUAWEI - фото 4
Мобильный телефон NOVA 16S PRO 12/512GB CRS-LX9 BLUE 51099BSD HUAWEI - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смартфон
Линейка
Huawei Nova 16s Pro
Цвет
голубой
Диагональ экрана, дюйм
6.84
Разрешение экрана
2856x1320
Процессор
Kirin 9010S
Оперативная память
12
Встроенная память
512
Количество SIM-карт
2
  • Мобильный телефон NOVA 16S PRO 12/512GB CRS-LX9 BLUE 51099BSD HUAWEI - фото 1
  • Мобильный телефон NOVA 16S PRO 12/512GB CRS-LX9 BLUE 51099BSD HUAWEI - фото 2
  • Мобильный телефон NOVA 16S PRO 12/512GB CRS-LX9 BLUE 51099BSD HUAWEI - фото 3
  • Мобильный телефон NOVA 16S PRO 12/512GB CRS-LX9 BLUE 51099BSD HUAWEI - фото 4
  • Мобильный телефон NOVA 16S PRO 12/512GB CRS-LX9 BLUE 51099BSD HUAWEI - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
51 620 руб. 
Начислим 826 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 750888
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Смартфон Huawei Nova 16S Pro 12/512Gb (51099BSD) Blue
51 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Huawei
Тип товара
Смартфон
Комплектация
чехол, скрепка для извлечения SIM-карты, адаптер питания, USB-кабель, документация, защитная пленка
Линейка
Huawei Nova 16s Pro
Цвет
голубой
Материал корпуса
алюминий, стекло
Складной
нет
Влагозащищенный корпус
да
Класс защиты
IP65
Диагональ экрана, дюйм
6.84
Разрешение экрана
2856x1320
Частота обновления, Гц
120
Процессор
Kirin 9010S
Частота процессора, МГц
2500
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
12
Встроенная память
512
Слот для карты памяти
нет
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
нет
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
50
Камера, МП
200+50+50+1.5 Мп
Количество основных (тыловых) камер
4
Wi-Fi
802.11 be
Bluetooth
6
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou, QZSS
Аккумулятор
Si-C
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х4
Вес, г.
300

Описание товара Смартфон Huawei Nova 16S Pro 12/512Gb (51099BSD) Blue

**Смартфон Huawei Nova 16S Pro 12+512GB, голубой (51099BSD)** Погрузитесь в мир ярких эмоций с смартфоном Huawei Nova 16S Pro! Стильный дизайн, впечатляющие технические характеристики и широкие возможности — всё, что нужно для комфортного использования. **Почему стоит выбрать Huawei Nova 16S Pro?** * **Мощный процессор Kirin 9010S** от HiSilicon обеспечивает высокую производительность и плавную работу даже самых требовательных приложений. * **OLED-дисплей с разрешением 2856 x 1320 и диагональю 6,84 дюйма** порадует вас сочными цветами и чёткой картинкой. * **Частота обновления 120 Гц** делает изображение максимально плавным — идеально для игр и просмотра видео. * **4 тыловые камеры** помогут создать потрясающие снимки в любых условиях. * **12 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти** — достаточно места для всех ваших приложений, фото и видео. * **Ёмкий аккумулятор на 7000 мАч** с поддержкой быстрой зарядки позволит долго не беспокоиться о подзарядке. **Дополнительные преимущества:** * поддержка двух SIM-карт; * наличие NFC и Bluetooth 6.0 для удобного обмена данными; * сканер отпечатков пальцев и распознавание лица для надёжной защиты ваших данных; * класс пылевлагозащиты IP65 — смартфон устойчив к пыли и воде; * ИК-порт (IrDA) для управления бытовой техникой; * проводной интерфейс USB Type-C. Стильный голубой корпус из стекла и моноблочная конструкция делают Huawei Nova 16S Pro не только мощным, но и эстетически привлекательным устройством. Выберите Huawei Nova 16S Pro — выберите качество и стиль!

Отзывы о товаре Смартфон Huawei Nova 16S Pro 12/512Gb (51099BSD) Blue




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Характеристики
Бренд
Huawei
Тип товара
Смартфон
Комплектация
чехол, скрепка для извлечения SIM-карты, адаптер питания, USB-кабель, документация, защитная пленка
Линейка
Huawei Nova 16s Pro
Цвет
голубой
Материал корпуса
алюминий, стекло
Складной
нет
Влагозащищенный корпус
да
Класс защиты
IP65
Диагональ экрана, дюйм
6.84
Разрешение экрана
2856x1320
Частота обновления, Гц
120
Развернуть
Процессор
Kirin 9010S
Частота процессора, МГц
2500
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
12
Встроенная память
512
Слот для карты памяти
нет
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
нет
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
50
Камера, МП
200+50+50+1.5 Мп
Количество основных (тыловых) камер
4
Wi-Fi
802.11 be
Bluetooth
6
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou, QZSS
Аккумулятор
Si-C
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Описание
**Смартфон Huawei Nova 16S Pro 12+512GB, голубой (51099BSD)** Погрузитесь в мир ярких эмоций с смартфоном Huawei Nova 16S Pro! Стильный дизайн, впечатляющие технические характеристики и широкие возможности — всё, что нужно для комфортного использования. **Почему стоит выбрать Huawei Nova 16S Pro?** * **Мощный процессор Kirin 9010S** от HiSilicon обеспечивает высокую производительность и плавную работу даже самых требовательных приложений. * **OLED-дисплей с разрешением 2856 x 1320 и диагональю 6,84 дюйма** порадует вас сочными цветами и чёткой картинкой. * **Частота обновления 120 Гц** делает изображение максимально плавным — идеально для игр и просмотра видео. * **4 тыловые камеры** помогут создать потрясающие снимки в любых условиях. * **12 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти** — достаточно места для всех ваших приложений, фото и видео. * **Ёмкий аккумулятор на 7000 мАч** с поддержкой быстрой зарядки позволит долго не беспокоиться о подзарядке. **Дополнительные преимущества:** * поддержка двух SIM-карт; * наличие NFC и Bluetooth 6.0 для удобного обмена данными; * сканер отпечатков пальцев и распознавание лица для надёжной защиты ваших данных; * класс пылевлагозащиты IP65 — смартфон устойчив к пыли и воде; * ИК-порт (IrDA) для управления бытовой техникой; * проводной интерфейс USB Type-C. Стильный голубой корпус из стекла и моноблочная конструкция делают Huawei Nova 16S Pro не только мощным, но и эстетически привлекательным устройством. Выберите Huawei Nova 16S Pro — выберите качество и стиль!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Смартфон Huawei Nova 16S Pro 12/512Gb (51099BSD) Blue - стоимость товара 51620 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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