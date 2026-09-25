Замок навесной СИБРТЕХ 91611, ЗН2-М1, 60 мм
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал корпуса
чугун
Тип ключа
английский
Диаметр дужки, мм
9
Комплектация
Замок - 1 штКлюч - 3 штКольцо для ключей - 1 штПаспорт - 1 шт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
400 руб.
В наличии
Код товара: 747670
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400 руб.
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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Материал корпуса
чугун
Тип ключа
английский
Диаметр дужки, мм
9
Комплектация
Замок - 1 штКлюч - 3 штКольцо для ключей - 1 штПаспорт - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х6х3
Вес, г.
310
Описание товара Замок навесной СИБРТЕХ 91611, ЗН2-М1, 60 мм
Навесной замок Сибртех ЗН2-М1 91611 шириной 60 мм служит для защиты помещений от взлома. Для его установки и эксплуатации не требуются специальные навыки и инструменты. Замок с открытой конструкцией подходит для любых проушин.
Преимущества
- Коррозионная стойкость — корпус изготовлен из алюминиевого сплава.
- Устойчивость к взлому — в замке установлен цилиндровый запорный механизм, дужку толщиной 9 мм из закаленной стали трудно спилить.
- Расширенная комплектация — в комплект поставки входит 3 ключа, поэтому делать дубликаты не потребуется.
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Бренд
СИБРТЕХ
Материал корпуса
чугун
Тип ключа
английский
Диаметр дужки, мм
9
Комплектация
Замок - 1 штКлюч - 3 штКольцо для ключей - 1 штПаспорт - 1 шт
Страна производитель
Китай
Навесной замок Сибртех ЗН2-М1 91611 шириной 60 мм служит для защиты помещений от взлома. Для его установки и эксплуатации не требуются специальные навыки и инструменты. Замок с открытой конструкцией подходит для любых проушин.
Преимущества
- Коррозионная стойкость — корпус изготовлен из алюминиевого сплава.
- Устойчивость к взлому — в замке установлен цилиндровый запорный механизм, дужку толщиной 9 мм из закаленной стали трудно спилить.
- Расширенная комплектация — в комплект поставки входит 3 ключа, поэтому делать дубликаты не потребуется.
Замок навесной СИБРТЕХ 91611, ЗН2-М1, 60 мм - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 400 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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